Oasis ajoute Toronto à sa tournée de retrouvailles

Maria Sherman, Associated Press



















NEW YORK — Oasis a choqué ses fans en annonçant une tournée de retrouvailles le mois dernier, mettant fin à une interruption de 15 ans et, vraisemblablement, à la querelle de longue date entre les frères Liam et Noel Gallagher. Mais ce n’étaient que des dates au Royaume-Uni. Lundi, le groupe a annoncé qu’il prévoyait également de se rendre en Amérique du Nord en 2025.

« Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous avez toujours aimés », a déclaré le groupe Britpop connu pour ses tubes intemporels comme « Wonderwall » et « Don’t Look Back in Anger » dans un communiqué.

Il y a cinq nouvelles dates dans des stades pour l’été prochain, à Toronto, Chicago, en dehors de New York, Los Angeles et Mexico. Le groupe de rock américain Cage the Elephant fera ses débuts.

Le mois dernier, des messages d’erreur, des files d’attente en ligne de plusieurs heures et une tarification dynamique (augmentation et baisse rapide des prix en raison de la demande) ont frustré les fans qui espéraient obtenir des billets pour les dates d’Oasis au Royaume-Uni. Il pourrait y avoir une solution à au moins un de ces problèmes : un porte-parole de la direction d’Oasis a déclaré lundi dans un communiqué que « le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster ne sera pas appliqué à la prochaine vente de billets pour les concerts d’Oasis en Amérique du Nord ».

« Quand une demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans. » ça a continué. « Nous avons pris cette décision pour la tournée en Amérique du Nord afin d’éviter, espérons-le, une répétition des problèmes rencontrés récemment par les fans du Royaume-Uni et de l’Irlande. »

Oasis s’est séparé en 2009 après de nombreuses années de luttes intestines, Noel Gallagher quittant officiellement le groupe juste avant une prestation dans un festival près de Paris. Même avant la dissolution, les frères entretenaient depuis longtemps une relation antagoniste et ne se seraient pas parlé pendant des années après la rupture. Bien que les frères Gallagher ne se soient pas produits ensemble depuis, tous deux interprètent régulièrement des chansons d’Oasis lors de leurs concerts solo.

Les billets pour l’Amérique du Nord seront mis en vente vendredi à 12 heures, heure locale. L’inscription au scrutin de prévente est ouverte jusqu’à mardi à 8 h, heure de l’Est. Les tentatives d’inscription au scrutin de prévente nord-américain obligeaient les utilisateurs à répondre à une question triviale : « En quelle année Oasis a-t-il joué pour la dernière fois en Amérique du Nord ? (C’était en 2008.) Le mois dernier, la prévente britannique demandait le nom du batteur original du groupe, Tony McCarroll.

Dates de la tournée nord-américaine d’Oasis

24 août : Toronto

28 août : Chicago

31 août : East Rutherford, New Jersey

6 septembre : Los Angeles

12 septembre : Mexico