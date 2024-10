Oasis abandonne la tarification dynamique des billets pour les dates de tournée aux États-Unis

Getty Images Oasis a déclaré qu’ils ne savaient pas que la tarification dynamique serait utilisée pour leurs dates de tournée au Royaume-Uni.

Oasis a annoncé qu’il abandonnerait la tarification dynamique pour la partie américaine de sa tournée de retrouvailles, après que cela ait provoqué « une expérience inacceptable » pour les fans britanniques. Le système augmente le prix des billets de concert en période de forte demande. Lorsque les dates d’Oasis au Royaume-Uni ont été mises en vente, certains fans ont dû payer plus de 350 £ pour des billets d’une valeur nominale initiale de 150 £. Le groupe a fait face à d’importantes réactions négatives, et le régulateur britannique de la concurrence a lancé une enquête si Ticketmaster a enfreint la loi sur la protection des consommateurs. Dans un communiqué annonçant des dates aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les dirigeants du groupe ont déclaré qu’ils voulaient « éviter une répétition des problèmes » rencontrés par les fans au Royaume-Uni et en Irlande.

« Il est largement admis que la tarification dynamique reste un outil utile pour lutter contre la vente de billets et maintenir les prix pour une proportion significative de fans inférieurs aux tarifs du marché et donc plus abordables », ont-ils écrit. « Mais lorsque la demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans. « . Noel et Liam Gallagher avaient précédemment déclaré qu’ils ne savaient pas que la tarification dynamique serait utilisée pour leurs spectacles dans les stades britanniques l’été prochain. Dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci, le groupe a déclaré : « Il doit être clair qu’Oasis laisse entièrement les décisions concernant la billetterie et les prix à ses promoteurs et à sa direction. »

Médias PA Les succès du groupe incluent Don’t Look Back In Anger, Live Forever, Wonderwall et Roll With It.

Les retrouvailles du groupe l’été prochain font suite à une pause de près de 16 ans. Les Britpoppers se sont séparés lors d’un concert à Paris en 2009 après une altercation qui a commencé lorsque Liam a jeté une prune à la tête de son frère aîné. Les frères et sœurs ont gardé leurs distances pendant plus d’une décennie, se livrant plutôt à une guerre des mots à bout de bras dans la presse, sur scène et sur les réseaux sociaux. Liam a traité Noel à plusieurs reprises de « énorme patate » sur Twitter et l’a accusé d’avoir délibérément raté le concert One Love pour les victimes de l’attentat à la bombe de la Manchester Arena. Noel a répondu en disant que Liam était un « idiot du village » qui « a besoin de voir un psychiatre ». « C’est l’homme le plus en colère que vous ayez jamais rencontré », a-t-il ajouté. « Il est comme un homme avec une fourchette dans un monde de soupe. »