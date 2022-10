Oarfish massif de 13 pieds de long repéré au large des côtes du Mexique

Il existe des millions d’espèces uniques et inconnues sur cette planète. Une créature marine inhabituelle, que l’on pense être un “mauvais présage” ou un signe de mauvaise nouvelle, a récemment été repérée par un groupe de pêcheurs au Mexique le 5 octobre. Cet aviron ou un monstre marin est rarement visible pour les humains.

Le dernier spécimen de 13 pieds a été découvert par un ingénieur en aquaculture et son ami près de La Paz à Baja California Sur, au Mexique, marquant la deuxième découverte de la créature marine en quelques mois. La première fois que ce long spécimen au corps rubané a été vu en juillet par quelques pêcheurs au Chili et a été identifié comme un aviron. On le trouve principalement vivant dans les eaux profondes.

Cette créature ressemblant à un poisson-serpent réside dans les eaux tropicales et tempérées à des profondeurs de 600 à plus de 3 000 pieds.

La deuxième observation du poisson a fait craindre un tremblement de terre. Aussi connu sous le nom de poisson sismique, on pense qu’il est vu des jours avant que les tremblements de terre ne frappent une région. On dit que la même espèce a été découverte au Japon juste avant le tremblement de terre meurtrier de Fukushima en 2011.

Au Japon, cette créature des profondeurs marines s’appelle Ryugo no Tsukai, ce qui signifie un message du palais du dieu de la mer. Au Japon, il est également associé aux tremblements de terre. Cependant, aucune recherche solide n’a soutenu la théorie des tremblements de terre.

Leur corps est de couleur argentée et leurs nageoires sont partout sur la colonne vertébrale de haut en bas. Les rapports indiquent que beaucoup évitent de manger de la rame en raison de son mauvais goût.

