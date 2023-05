OAP Clare Nowland, 95 ans, souffrant de démence, décède après avoir été tasée par la police dans sa maison de retraite, provoquant l’indignation

Une personne âgée atteinte de démence est décédée après avoir été tasée par des flics.

Frail Clare Nowland, 95 ans, était dans la cuisine de sa maison de retraite australienne à 4 heures du matin mercredi dernier lorsqu’elle a été confrontée à des agents.

Clare Nowland, 95 ans, a été tasée par des flics dans une maison de retraite Crédit : Entreprise

L’arrière-grand-mère photographiée après un saut en parachute en 2008 Crédit : AP

L’arrière-grand-mère, décrite comme « aimante et douce » par sa famille, tenait un couteau à steak et a été tasée par un officier.

Elle a été grièvement blessée, déclenchant un tollé national, et est depuis décédée à l’hôpital « entourée de sa famille et de ses proches ».

L’officier qui a tasé Mme Nowland a maintenant été accusé d’avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples.

L’agent principal Kristian White, 33 ans, a été suspendu et doit comparaître devant le tribunal local de Cooma le 5 juillet, selon la police.

Des policiers ont été appelés au foyer de soins Yallambee Lodge en Nouvelle-Galles du Sud le 17 mai après que le personnel a trouvé Mme Nowland tenant un couteau à steak.

La police a déclaré que les policiers avaient dit à Mme Nowland – qui souffrait de démence – de laisser tomber la lame, mais elle a plutôt commencé à chanceler vers eux à un « rythme lent », assistée par son cadre zimmer.

L’un des agents a ensuite déchargé un taser – qui aurait fait tomber Mme Nowland et lui a cogné la tête.

Elle aurait subi une fracture du crâne et une grave hémorragie cérébrale.

Cela a provoqué l’indignation à l’échelle nationale, la police de la Nouvelle-Galles du Sud faisant l’objet d’un examen minutieux alors que des membres choqués du public exigeaient que les images de la caméra corporelle soient diffusées.

La commissaire de police de la force, Karen Webb, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

Elle a déclaré au Today Show: « Nous ne savons pas pourquoi l’établissement de soins pour personnes âgées a appelé la police en premier lieu.

« Les policiers sont formés à un certain nombre d’options tactiques pour utiliser le moins de force possible.

« Jusqu’à ce que nous comprenions réellement pourquoi, nous ne le saurons pas vraiment. »

La Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que Mme Nowland était décédée mercredi.

Un communiqué a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Clare Nowland, 95 ans, à Cooma.

« Mme Nowland est décédée paisiblement à l’hôpital juste après 19 heures ce soir, entourée de sa famille et de ses proches qui ont demandé l’intimité pendant cette période triste et difficile.

« Nos pensées et nos condoléances vont à ceux qui ont eu la chance de connaître, d’aimer et d’être aimés par Mme Nowland au cours d’une vie qu’elle a menée sous le signe de la famille, de la gentillesse et de la communauté. »

Avant sa mort, la famille de Mme Nowland a décrit leur épreuve comme « inquiétante et pénible » et l’a saluée comme « très respectée, très aimée et un membre généreux de sa communauté locale ».