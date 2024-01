Oana Stănescu choisie comme commissaire de Beta 2024, la Biennale d’architecture de Timișoara

Oana Stănescu à Mutts par Oana Stănescu, avec l’aimable autorisation du Coachella Valley Music _ Arts Festival. Image ©Ellie Lauren

L’architecte, designer et pédagogue roumaine Oana Stănescu a été nommée commissaire de Beta 2024 – Biennale d’architecture de Timișoara, qui en est maintenant à sa cinquième édition. Basée à New York et à Berlin, Oana Stănescu est reconnue internationalement pour son portefeuille diversifié d’interventions à travers le monde, remettant en question les limites de la profession et abordant des problèmes sociétaux importants. L’année dernière, elle a été sélectionnée dans le cadre des nouvelles pratiques 2023 d’ArchDaily. En tant que commissaire de Beta 2024, Oana Stănescu définira le thème général de la biennale, qui se déroulera dans la ville roumaine de Timișoara, ouvrant la voie à un événement qui s’efforce de « offrir une nouvelle expérience de pratique architecturale à travers une approche interdisciplinaire et intersectionnelle. »

Mutts d’Oana Stănescu, avec l’aimable autorisation du Coachella Valley Music _ Arts Festival. Image © Lance Gerber

Née en Roumanie et ayant finalisé ses études d’architecture à la Faculté d’architecture de Timișoara, la carrière d’Oana Stănescu s’étend sur un large éventail de projets culturels et interdisciplinaires, ayant ouvert des studios à New York et Berlin. Il s’agit notamment d’installations à grande échelle au MoMA et à Coachella, d’un projet de réhabilitation des infrastructures en cours dans sa ville natale de Reșița, en Roumanie, et de la co-fondation de l’ambitieux projet +POOL à New York, visant à rouvrir la rivière à la baignade en plein air. De plus, l’année dernière, elle a présenté le pavillon Fresa dans le cadre de l’événement annuel Concentrico à Logroño, en Espagne.

Serioufly Fun – Oana Stanescu _ Akane Moriyama. Image gracieuseté d’Oana Stanescu

Grâce à son expérience, Oana apporte une approche centrée sur la ville, reflétant son engagement à réimaginer le potentiel des espaces urbains tout en reconnaissant les limites de l’architecture et la nécessité de travailler au-delà des limites de la profession pour relever les défis de notre époque.

Beta représente l’un des événements architecturaux les plus importants de la région, car la ville de Timișoara, capitale culturelle européenne de 2023, entretient des relations étroites avec les pays voisins de la Serbie et de la Hongrie. La biennale est structurée en deux sections principales, les Beta Awards, qui promeuvent et soutiennent les professionnels pour qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement bâti, et l’exposition organisée, centrée sur le thème fixé par le conservateur et un encouragement à approfondir les connaissances internationales pertinentes. des thèmes colorés par le caractère unique du contexte local. Le thème devrait être annoncé au début du printemps.

Pavillon libre, Concentrico. Image gracieuseté d’Oana Stanescu

Je suis profondément honoré, excité et nerveux, ravi et ému à la fois. Nous vivons nos vies dans les limites de l’architecture, ce qui en fait le prétexte idéal pour des conversations socioculturelles urgentes, en particulier dans la position unique de la Roumanie, avec sa proximité et sa distance simultanées avec l’Occident. -Oana Stanescu

Avec l’aimable autorisation de Oana Stanescu

L’édition précédente de Beta, organisée par Daniel Tudor Munteanu et Davide Tommaso Ferrando, était centrée sur le thème « Une autre brèche dans le mur », visant à explorer le concept de biens communs et d’actions collectives, en s’efforçant de donner aux citoyens les moyens de s’approprier leur ville à travers des pratiques urbaines subversives. stratégies. Pour le même événement, Laurian Ghinițoiu et l’association Vice Versa ont présenté une installation photographique documentant le paysage autour de la ligne qui sépare les pays de l’OTAN des pays non membres de l’OTAN.