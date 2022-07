OAN, un promoteur fiable de Trump, fait face à un “coup mortel”

L’avenir de One America News, qui s’est imposé comme une voix puissante dans les médias conservateurs en promouvant certains des mensonges les plus farfelus sur les élections de 2020, est sérieusement mis en doute alors que les principaux transporteurs le retirent de leurs files d’attente et que les poursuites en diffamation menacent de vider ses finances. .

D’ici la fin de cette semaine, le réseau câblé aura perdu sa présence dans quelque 20 millions de foyers cette année. Le coup le plus récent est venu de Verizon, qui cessera de diffuser OAN sur son service de télévision Fios à partir de samedi. Cela privera le réseau d’un important flux de revenus : les redevances qu’il perçoit auprès de Verizon, qui compte environ 3,5 millions d’abonnés au câble. En avril, OAN a été abandonné par DirecTV d’AT&T, qui compte environ 15 millions d’abonnés.

L’audience restante d’OAN sera petite. Le réseau ne sera bientôt disponible que pour quelques centaines de milliers de personnes abonnées à de plus petits câblodistributeurs, tels que Frontier et GCI Liberty, a déclaré Scott Robson, analyste de recherche senior chez S&P Global Market Intelligence. OAN vend également sa programmation directement aux utilisateurs via ses plateformes de streaming OAN Live et KlowdTV, mais ces produits fournissent très probablement une fraction des revenus générés par les fournisseurs de télévision traditionnels.