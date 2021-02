Le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, a diffusé vendredi son documentaire promis alléguant la fraude électorale contre Donald Trump à une vague de moquerie, avec même One America News Network diffusant un avertissement majeur avant l’émission.

Beaucoup ont soutenu publiquement ou en privé les allégations de fraude électorale à la suite de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier, et le fabricant de machines à voter Dominion a menacé de poursuites judiciaires contre ceux qui les liaient à des allégations non prouvées de truquage des votes en faveur de Joe Biden. Mais Lindell est resté un loyaliste de Trump et l’une des voix les plus fortes de la droite en ce qui concerne l’élection présidentielle de novembre.

Après avoir invité à plusieurs reprises une action en justice de Dominion lors d’entretiens et avoir suspendu ses comptes Twitter et ceux de son entreprise, Lindell a diffusé un documentaire promis sur OAN appelé « Absolute Proof », qu’il a déclaré «100% preuve» que l’élection a été truquée par des pays étrangers et «Terroristes nationaux» contre Trump.

Alors que OAN a diffusé un marathon du film vendredi, ils ont également pris leurs distances avec le travail, affichant un long avertissement que de nombreux critiques ont vu comme discréditant Lindell.

« Monsieur. Lindell est le seul auteur et producteur exécutif de ce programme et est seul et exclusivement responsable de son contenu, » le réseau a déclaré. «Le sujet de cette émission est l’élection de 2020. L’OAN a réalisé ses propres rapports sur ce sujet. Ce programme n’est pas le produit des rapports d’OAN. »

Rien de ce que dit Lindell ne doit être considéré comme «Fait établi», selon la déclaration, qui semble se référer au contenu comme essentiellement une publicité, affirmant que Lindell avait « acheté » le temps d’antenne.

Lindell a déclaré dans une interview avec The Revival Network cette semaine qu’il avait assemblé son film au cours des deux dernières semaines et souhaitait qu’il soit partagé par tout réseau désireux de le diffuser. Bien qu’il ait promis un film de trois heures, une version disponible en ligne dure un peu moins de deux heures.

«Tout le monde doit le partager avec tous ceux que vous connaissez, parce que quiconque voit cela, même s’il s’agit de neuf juges de la Cour suprême, chacun dirait:« Wow, c’est une attaque contre notre pays »». il a dit.

La vidéo a reçu une réponse moqueuse agressive sur les réseaux sociaux.

Dans «Absolute Proof», Lindell présente un certain nombre de documents alléguant que des milliers de morts et d’immigrants illégaux ont voté dans des États comme le Michigan et l’Arizona, bien qu’il ne dise jamais d’où viennent ces documents ou informations.

Il allègue également que les machines Dominion ont été piratées en faveur de Biden, bien qu’il s’agisse d’une affirmation que Dominion a qualifiée de diffamatoire et sans fondement. Lindell fournit une preuve tangible d’un piratage, mais indique plutôt une avance précoce de Trump dans l’élection, avec de nombreux bulletins de vote postaux ultérieurs faisant pencher la balance en faveur de Biden.

« La plus grande chose contre l’humanité et notre pays est cette attaque à travers ces machines, » Lindell dit dans le film. Le marchand d’oreillers affirme que toutes les machines à voter utilisées pour compter les votes électoraux ont été manipulées – pas seulement celles du Dominion. Il allègue cela principalement par le biais d’entretiens avec divers « experts », tels que l’ingénieur et ancien candidat du Sénat du Massachusetts Shiva Ayyadurai, qui a affirmé avoir perdu sa candidature à l’investiture républicaine en 2020 dans son État en raison de la manipulation des machines à voter, citant un comté de cette main. -compte des votes dans lesquels il a gagné.

Lindell a également interviewé Mellissa Carone, qui a fait la une des journaux en décembre pour le témoignage qu’elle a donné, affirmant que des milliers de votes frauduleux avaient été exprimés en faveur de Biden. Carone travaillait pour Dominion pendant les élections à Detroit. Elle est l’une des nombreuses personnes que Dominion a menacé de poursuites judiciaires s’il continuait d’alléguer une fraude électorale non prouvée.

«Bientôt, tout le monde verra cela, y compris neuf juges de la Cour suprême», Lindell dit à la fin de son film. «Vous êtes tous là à regarder, tous les neuf… Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais je sais que vous êtes là pour protéger notre pays.

Lindell a déclaré que son film pourrait déclencher la «Plus grand renouveau de l’histoire» mais si ça échoue, «C’est la fin des temps.»

