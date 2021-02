Lindell lors d’un rassemblement Trump à Bemidji, Minnesota, en septembre. | Stephen Maturen / Getty Images

Le réseau ne veut vraiment pas être poursuivi.

Le PDG de MyPillow et fidèle fidèle de Trump, Mike Lindell, a publié un nouveau documentaire, repoussant ses mensonges depuis longtemps démystifiés sur la perte de l’ancien président Donald Trump face au président Joe Biden comme le produit d’une fraude. Il a fait ses débuts sur OAN vendredi. Mais avant de commencer, le réseau voulait que les téléspectateurs sachent juste une chose: l’émission spéciale de deux heures, ironiquement intitulée «Absolute Proof», n’est que le récit d’un gars sur «ce qui a pu arriver».

«Michael James Lindell a acheté le temps d’antenne pour la diffusion de ce programme sur le réseau One America News (‘OAN’)», commence la clause de non-responsabilité de 90 secondes.

«En particulier, OAN n’adopte ni n’approuve aucune déclaration ou opinion dans ce programme concernant les entités ou personnes suivantes: US Dominion Inc. (et toute entité liée); Smartmatic USA Corp .; Brian Kemp; Brad Raffensperger ou Gabriel Sterling », ajoute-t-il.

L’avertissement musclé souligne à quel point OAN est terrifiée à l’idée d’être poursuivie par des sociétés de machines à voter comme Dominion et Smartmatic, qui ne sont pas heureuses que Lindell et d’autres Trumpers l’aient utilisé pour répandre des mensonges sur les machines à voter truquant l’élection de Biden. Ce n’est pas une menace vaine: Dominion a déjà déposé une plainte en diffamation de 1,3 milliard de dollars contre l’avocat de Trump Rudy Giuliani pour avoir lié sans fondement la société à la fraude, et les lettres que les sociétés ont envoyées à Fox News, Newsmax et OAN préviennent qu’un litige similaire est « imminent . »

Curieusement, cependant, OAN – un réseau câblé d’extrême droite qui, avec Newsmax, a coupé le public de Fox News en faisant écho aux grands mensonges de Trump sur l’élection – a utilisé un langage extrêmement imprudent tout en faisant la promotion de l’émission spéciale de Lindell sur Twitter, écrivant à tort que la fraude électorale révèle que la présidence des États-Unis a été volée au peuple américain »dans un tweet qui a été signalé.

De plus en plus de preuves de fraude électorale révèlent que la présidence des États-Unis a été volée au peuple américain.

Des poursuites judiciaires massives du type de celles que Dominion et Smartmatic menacent ont conduit les entreprises de médias à la faillite dans un passé récent et pourraient représenter une menace existentielle pour OAN, même si Lindell les rémunère maintenant pour le temps d’antenne. Mais ce qui est terrifiant pour le public, c’est que n’importe qui prendrait au sérieux ce que dit Lindell dans le «documentaire».

«Absolute Proof» est absolument dingue

«Absolute Proof» non seulement ne contient aucune preuve, mais consiste en ce que Lindell répète sans cesse les mêmes théories démystifiées qu’il défend depuis des mois maintenant: non seulement Trump n’a pas perdu le vote populaire, mais tant de gens se sont rendus à voter pour lui que « les algorithmes de ces machines sont tombés en panne », ce qui a incité Dominion et Smartmatic à s’occuper du trucage pour Biden.

L’un des nombreux grands trous dans la théorie du complot de Lindell est que les comptes rendus et les audits n’ont pas révélé la moindre preuve de fraude systémique. Même les personnes nommées par Trump ont déclaré que les élections du 3 novembre étaient «les plus sûres de l’histoire américaine». Mais Lindell, bien sûr, est loin de laisser les faits gêner quoi que ce soit.

Au fur et à mesure que le documentaire progresse, Lindell interviewe un certain nombre de soi-disant «experts» – tels que le colonel à la retraite Phil Waldron, qui était récemment dans les nouvelles pour avoir travaillé avec Giuliani dans le Michigan pour répandre des affirmations démystifiées sur la victoire de Biden – avec un accompagnement fourni par de sinistres une musique qui semble tout droit sortie d’une parodie.

Le documentaire de Lindell ne persuadera personne qui n’a pas déjà intégré Trump Kool-Aid. Mais gagner du temps sur OAN signifie qu’il peut présenter ses théories du complot en toute impunité – contrairement à ce qui s’est passé sur Newsmax mardi, lorsque la tentative de Lindell de répandre des mensonges sur les machines à voter a conduit un hôte horrifié à se lever littéralement et à quitter le plateau comme des visions d’un milliard de dollars. des procès dansaient probablement dans sa tête.

Lindell, il faut le noter, a Pendant des mois déplacé les poteaux de but quand il présenterait enfin sa preuve de fraude fumante. «Absolute Proof» prouve une chose: qu’il a bluffé tout le temps.