Oakland Roots lance de superbes kits inspirés du Black Panther Party

Le club de football USL Championship Oakland Roots a sorti deux superbes nouveaux kits en hommage au Black Panther Party, qui a été fondé à Oakland, en Californie, dans les années soixante.

Les deux kits présentent des designs différents, basés sur l’iconographie originale associée au mouvement Black Panther. Le premier présente un motif de panthère noire sur la poitrine, aux côtés du slogan “Power to the People” et de l’écusson Oakland Roots. Le second comporte le logo emblématique du poing levé, ainsi que le slogan et l’écusson.

Le Black Panther Party a été fondé à Oakland en 1966 par les étudiants Bobby Seale et Huey P. Newton. Le parti a été conçu pour protéger les populations noires américaines de la brutalité et de l’inconduite policières. Il a ensuite servi d’organisation d’aide sociale, offrant aux membres de la communauté noire un accès à la santé, à l’éducation et à la nourriture.

Le Black Panther Party a été décrit par le FBI, en 1969, comme “la plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays”. Il a été dissous il y a 40 ans, en 1982.

“Rooted in Power”La collaboration en jersey avec @DrHueyPNewton et All Power to the People Project LLC est maintenant disponible.Ce poème cinématographique parle de transcender la vérité au pouvoir à travers les yeux d’un garçon explorant ses racines.En savoir plus : https:// t.co/CXmceENRs5#RootedInPower pic.twitter.com/wecGgGDGct7 décembre 2022 Voir plus

Pour célébrer l’héritage du mouvement, les Oakland Roots se sont associés à la Fondation Dr. Huey P. Newton, au All Power to the People Project LLC et à MEYBA, pour produire ces kits.

“Quand nous disons ‘Connais tes racines’, nous voulons dire savoir d’où tu viens”, a déclaré Edreece Arghandiwal, directeur marketing de Roots and Soul. « Cette collaboration puise dans nos racines et rend hommage à une partie importante de l’histoire et de la culture de La Ville. C’est un honneur d’avoir pu collaborer avec Fredrika Newton, la Fondation Dr. Huey P. Newton et le All Power to the People Project LLC.

