Oakland licencie le chef de la police pour dissimulation d’inconduite présumée

SAN FRANCISCO (AP) – Le département de police d’Oakland a perdu son septième chef de police en autant d’années mercredi à cause de la prétendue dissimulation de l’inconduite d’un officier dans un scandale qui menace de prolonger deux décennies de surveillance fédérale – la plus longue de tous les services de police dans le pays.

Le maire démocrate Sheng Thao a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle licenciait le chef de la police LeRonne Armstrong après qu’une enquête a conclu que le chef et le département n’avaient pas correctement enquêté et sanctionné un sergent impliqué dans un délit de fuite avec sa voiture de patrouille et, en un incident distinct, a tiré avec son arme de service à l’intérieur d’un ascenseur au quartier général de la police.

Thao, qui a pris ses fonctions en janvier, a déclaré qu’elle voulait être convaincue que le chef de la police de la ville de 400 000 habitants sera efficace “pour apporter des améliorations qui pourront être reconnues par le contrôleur fédéral, le tribunal fédéral et les habitants d’Oakland”.

“Je ne suis plus convaincue que le chef Armstrong puisse faire le travail nécessaire pour réaliser la vision, alors j’ai décidé aujourd’hui de séparer le chef LeRonne Armstrong de la ville sans motif”, a-t-elle déclaré.

Thao a placé Armstrong en congé administratif payé le mois dernier pour examiner les enquêtes menées par le contrôleur fédéral du département qui ont trouvé le chef de la police responsable d’un manquement flagrant au devoir.

Les enquêtes menées par le cabinet d’avocats Clarence Dyer et Cohen ont conclu qu’Armstrong n’avait pas enquêté et sanctionné le sergent. Michael Chung après avoir été impliqué dans un délit de fuite avec une voiture garée en 2021 dans son immeuble à San Francisco, selon un rapport obtenu pour la première fois par KTVU-TV et rendu public par Oaklandside, un site d’information local.

Le département de police d’Oakland a fait l’actualité nationale en 2000 après qu’un officier recrue s’est présenté pour signaler un abus de pouvoir par un groupe d’officiers connu sous le nom de “Riders” d’Oakland. Les quatre officiers ont été accusés d’avoir procédé à de fausses arrestations, d’avoir déposé des preuves, d’avoir utilisé une force excessive, de falsifier des rapports de police et d’avoir agressé des personnes dans l’ouest d’Oakland, une région à prédominance noire. Trois des officiers ont été acquittés après que deux jurys distincts se soient retrouvés dans l’impasse sur la plupart des accusations. Le quatrième officier est un fugitif et aurait fui le pays.

L’affaire a abouti à ce que le ministère soit placé sous surveillance fédérale en 2003 et obligé de promulguer 52 mesures de réforme et de rendre compte de ses progrès à un contrôleur extérieur et à un juge fédéral.

Armstrong, originaire d’Oakland, a été nommé en 2021 avec la promesse de promulguer toutes les réformes d’ici un an.

Il a dit qu’il était profondément déçu par la décision de Thao et qu’une fois tous les faits évalués, il sera clair qu’il n’a commis aucune faute et que ses licenciements étaient “erronés, injustifiés et injustes”.

“Une fois que les faits pertinents auront été pleinement évalués en pesant les preuves au lieu de tirer des extraits sonores de rapports inexacts et stratégiquement divulgués, il sera clair que j’étais un réformateur loyal et efficace du département de police d’Oakland”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans son rapport, le cabinet d’avocats a déclaré qu’un capitaine de police de la division des affaires internes du département avait minimisé l’incident de délit de fuite et avait entraîné l’enquêteur pour qu’il rédige un rapport permettant à Chung d’échapper à la discipline.

L’année suivante, Chung a tiré avec son arme de service dans un ascenseur du quartier général de la police, s’est débarrassé des preuves et n’a informé ses supérieurs qu’une semaine plus tard. Il est depuis en congé administratif payé.

“Sergent. Chung a échappé à un disciple sérieux et a dû commettre une conduite encore plus flagrante – décharger son arme à feu dans un ascenseur – qu’il a également omis de signaler et a tenté de dissimuler », ont déclaré les enquêteurs.

Le rapport du cabinet d’avocats a conclu qu’Armstrong n’avait pas tenu ses officiers subordonnés responsables.

L’année dernière, le juge fédéral William Orrick a imposé à l’agence une période probatoire d’un an qui devait se terminer en juin et l’a finalement libérée de la surveillance fédérale, affirmant que le ministère avait atteint une “conformité substantielle”. Mais le mois dernier, il a rendu public une partie des rapports du cabinet d’avocats, incitant le maire à placer Armstrong en congé payé.

“Le rapport … démontre que les problèmes culturels importants au sein du département restent sans réponse”, a-t-il déclaré lors d’une audience virtuelle en janvier.

Orrick a ordonné à la ville de présenter un plan d’ici le 4 avril sur la manière dont elle envisage de se mettre en conformité.

Armstrong, la 13e personne à diriger le service de police assiégé en 20 ans, a reçu le soutien de certains des dirigeants noirs de la ville, dont John Burris, l’un des deux avocats qui, en 2000, ont intenté une action en justice contre le service de police au nom de 119 plaignants.

Burris a déclaré qu’il était déçu que Thao ait fondé sa décision sur ce qu’il considère comme “des preuves peu solides d’actes répréhensibles de la part de M. Armstrong”.

Burris, qui rencontre régulièrement le service de police et le contrôleur fédéral depuis 20 ans, a déclaré que le service de police a fait de grands progrès et des changements positifs dans la façon dont il traite avec la communauté, qui a largement soutenu Armstrong.

« Nous n’avons plus les coups que nous avions l’habitude d’avoir. Nous n’avons pas de gens arrêtés à cause de leur race au même niveau que nous avions auparavant. Nous n’avons plus les tirs et l’utilisation de la force meurtrière que nous avions auparavant. Nous ne subissons pas les mauvais traitements infligés aux handicapés mentaux de la même manière que nous l’avons fait », a déclaré Burris.

“Mais c’est une question de culture (policière) et ce qui est décevant, c’est que cela n’a pas changé”, a-t-il ajouté.

Olga R. Rodriguez, Associated Press