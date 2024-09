Oakland Athletics vs. Chicago White Sox : cotes, aperçu et prédiction – 13 septembre

Les White Sox de Chicago se rapprochent du record moderne du plus grand nombre de défaites en une saison. Le record actuel depuis 1900 appartient aux Mets de New York de 1962, avec un bilan de 40-120. Les White Sox débutent la rencontre vendredi avec un bilan de 33-114. Une victoire à domicile contre les Athletics d’Oakland est cruciale pour éviter de passer à autre chose.

Le lanceur partant des White Sox, Garrett Crochet, est titulaire avec une moyenne de points mérités de 3,83. Crochet a 12,8 retraits au bâton pour 2,1 buts sur balles par neuf manches, mais avec une moyenne de points mérités de 2,90, cela montre qu’il a eu un peu de malchance.

Le plus gros problème avec les départs de Crochet est de savoir qui le suit. Il est soumis à une restriction stricte en termes de manches depuis le début du mois de juillet, et depuis lors, les White Sox ont la deuxième pire moyenne de points mérités de l’enclos des releveurs du baseball, à 5,48.

Depuis le début de ces restrictions de manches, Crochet a lancé quatre manches ou moins à chaque départ, et l’ajustement de la charge de travail semble avoir eu un impact sur lui. Il a affiché une moyenne de points mérités de 3,02 avant le 1er juillet et une moyenne de points mérités de 6,34 lors de ses 11 départs depuis.

Les Athletics ripostent avec Brady Basso qui obtient sa cinquième apparition en carrière comme lanceur et son deuxième départ. Basso n’a accordé que deux points et un coup de circuit en 9 1/3 manches en carrière jusqu’à présent, après avoir affiché une moyenne de points mérités de 4,55 avec 10,5 retraits au bâton et 2,4 buts sur balles par neuf manches dans les ligues mineures plus tôt cette saison.

Basso est aidé par les White Sox qui marquent un peu moins de 3,1 points par match, soit le dernier rang de la ligue. Ce chiffre tombe à trois points par match à domicile, chaque équipe de la ligue affichant une moyenne d’au moins 0,66 point de plus par match, que ce soit au total ou spécifiquement lors des matchs à domicile.

Les White Sox ont un bilan de 6-43 depuis la pause des étoiles et un bilan de 2-12 lors des 14 derniers départs de Crochet. Les choses ne s’amélioreront pas vendredi contre une équipe d’Oakland qui a un bilan de 27-22 depuis la pause des étoiles.

Choix MLB : Oakland Athletics -124

