Oakland Athletic se concentre sur le nouveau Daybreak Stadium s’il vient dans l’Utah

Les Oakland Athletics pourraient envisager un déménagement temporaire dans l’Utah.

Mais Salt Lake City n’est pas la cible. Au lieu de cela, l’équipe est plus susceptible de jouer ses matchs à domicile dans le coin sud-ouest de la vallée, affirment les parties prenantes de la Big League Utah.

À la recherche d’un foyer temporaire entre le déménagement de l’équipe d’Oakland et l’ouverture de son nouveau stade de Las Vegas en 2028, les dirigeants des A ont rencontré jeudi les dirigeants de Larry H. Miller Company dans l’Utah, visitant le chantier de construction de leur nouveau stade de baseball. stade à Daybreak.

“Nous avons accueilli les officiels de l’équipe jeudi et avons démontré que nous pouvons répondre à leurs besoins approximatifs”, a déclaré Steve Starks, PDG de Larry H. Miller Company, dans un communiqué. “Notre organisation et l’État sont ravis et capables d’accueillir l’Athlétisme jusqu’à ce que leur nouveau stade à Las Vegas soit achevé.”

LHM construit un nouveau stade de baseball dans le quartier Daybreak du sud de la Jordanie pour les Triple-A Salt Lake Bees. Mais Starks a déclaré que le stade, qui devrait ouvrir ses portes en 2025, pourrait d’abord accueillir le club de la Ligue majeure de baseball. Les conversations entre l’Athlétisme et le LHM se sont concentrées sur le déménagement de l’équipe dans l’Utah pour les 81 matchs à domicile des saisons 2025 à 2027.

“Ce nouveau stade approximatif répondra aux besoins des A et a été au centre de leur intérêt”, a déclaré Starks.

Starks a déclaré que les A n’avaient pas visité le Smith’s Ballpark à Salt Lake City.

Le bail de l’Athletics à Oakland expire à la fin de la saison 2024. Mais leur nouveau stade approximatif de 1,5 milliard de dollars sur le site actuel de l’hôtel Tropicana ne sera pas prêt avant 2028. Les responsables de l’équipe envisageraient un certain nombre de possibilités, notamment la prolongation du bail du Coliseum, du Triple-A Aviators’ Las Vegas Ballpark, le parc Oracle des Giants, le champ du Grand Nevada des Reno Aces.

La plus grande concurrence de l’Utah vient peut-être de Sacramento. Les responsables de A ont également visité jeudi le Sutter Health Park de cette ville. Mais la date limite pour trouver un logement en 2025 approche, comme la MLB doit le savoir avant de créer le calendrier de la saison 2025 en juillet.

Si les A choisissaient Daybreak comme destination, Starks a déclaré que cela signifierait que les Salt Lake Bees continueraient probablement à jouer au Smith’s Ballpark à Salt Lake City. “Notre solution unique à deux stades garantirait que le baseball reste sur le marché de Salt Lake alors que les Salt Lake Bees reviennent au Smith’s Ballpark pour des saisons supplémentaires”, a-t-il déclaré.

Jouer dans les autres stades Triple-A de l’Ouest signifierait probablement un stade partagé entre une équipe de ligue majeure et une équipe de ligue mineure, ce qui présenterait d’éventuelles difficultés de calendrier.

Starks a également vanté les caractéristiques prévues du stade de baseball Daybreak que le Smith’s Ballpark de Salt Lake City ne peut pas offrir – notamment des vestiaires plus grands pour les équipes des ligues majeures, des vestiaires pour les arbitres et les entraîneures, des salles d’entraînement et des cages de frappeurs pour les équipes de la MLB à domicile et en visite. .

La construction du nouveau stade a commencé en octobre. Les plans originaux prévoyaient une capacité de 7 500 places. LHM, cependant, prévoit d’ajouter des structures temporaires au stade en reconnaissance du déménagement potentiel des A. Si le site était choisi, cela porterait la capacité à environ 11 000 places. Le parc pourrait également être entièrement décoré aux couleurs de A, disent-ils.

Il y a un an mercredi, les Salt Lake Bees ont annoncé qu’ils quittaient le Smith’s Ballpark après la saison 2024 pour un nouveau stade dans le développement de Daybreak, dans le coin sud-ouest de la vallée. Depuis lors, la ville explore les possibilités pour le stade et son terrain, mais n’a pas annoncé de décision finale.

Une déclaration du bureau du maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, vante cependant les avantages du déménagement des A au Smith’s Ballpark dans la capitale, et non à Daybreak. “Le maire Mendenhall a toujours dit que Salt Lake City est une ville de grande ligue et pense que Smith’s Ballpark serait un excellent foyer temporaire pour les A”, a déclaré Andrew Wittenberg, porte-parole du bureau du maire de Salt Lake City, dans un communiqué, interrogé sur la réunion des officiels des A.

« Même pour une courte période, la MLB pourrait être un élément catalyseur pour le quartier. La maire Mendenhall prend au sérieux son engagement envers les résidents du quartier Ballpark et est impatiente d’aller de l’avant avec une stratégie à long terme qui donne la priorité à l’activation de cette propriété tout au long de l’année. Nous ne pouvons pas commenter les conversations en cours autour de la Ligue majeure de baseball pour le moment, mais nous attendons avec impatience le jour où la ligue majeure de baseball se jouera à Salt Lake City.

La maire du comté de Salt Lake, Jenny Wilson, a publié une déclaration en faveur du baseball dans le comté, peu importe où il se joue.

“Le fait que les A d’Oakland envisagent de faire du comté de Salt Lake un foyer temporaire est passionnant”, indique le communiqué. « Ils verront ce que nous savons depuis longtemps : l’Utah est un endroit idéal pour le baseball. C’est une autre chance de montrer à la Ligue majeure de baseball que nous sommes prêts pour les ligues majeures.

Quelle que soit la décision finale des dirigeants d’Oakland concernant leur domicile temporaire, les Miller poursuivent leur tentative d’amener une équipe d’expansion distincte et permanente de la Ligue majeure de baseball à Salt Lake City à l’avenir. Ils espèrent que le séjour des A servira d’audition réussie pour les rêves permanents de baseball de la région.