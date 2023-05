Oakland A conclut un accord pour un site de stade potentiel sur le Strip de Las Vegas

L’Oakland Athletics a conclu un accord avec Bally’s et Gaming & Leisure Properties pour construire un stade potentiel sur le site de l’hôtel Tropicana, le long du Strip de Las Vegas.

Bally’s Corp. a fait l’annonce lundi d’un stade de 30 000 places sur le site de 35 acres. Le projet devrait coûter environ 1,5 milliard de dollars américains, et les A demandent près de 400 millions de dollars de soutien public à la législature du Nevada, qui pourrait voter sur une proposition cette semaine.

Les A ont précédemment signé un accord pour construire un stade également sur Tropicana Avenue mais de l’autre côté de l’Interstate 15 qui longe le Strip. Ils devaient demander à l’Assemblée législative 500 millions de dollars de fonds publics pour le site de 49 acres qui aurait inclus bien plus qu’un stade.

Le nouvel accord est une proposition réduite, mais l’emplacement est plus proche à pied pour les fans qui séjournent dans des hôtels à l’extrémité sud du Strip. « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel d’amener la Major League Baseball dans ce lieu emblématique », a déclaré le président de A, Dave Kaval, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Bally’s et de GLPI et nous sommes impatients de finaliser les plans pour amener l’athlétisme dans le sud du Nevada. »

Kaval a déclaré qu’il espérait innover l’année prochaine et ouvrir le site à temps pour la saison 2027. Les A ont un bail à Oakland Coliseum jusqu’en 2024, et ils pourraient jouer les saisons 2025 et 26 au Las Vegas Ballpark, domicile de leur affilié triple A Aviators.

Le Tropicana a ouvert ses portes en 1957 et à son apogée a attiré des personnalités telles que Sammy Davis Jr. Maintenant, le Trop est éclipsé par des megaresorts à proximité tels que le MGM Grand, New York-New York et Mandalay Bay, et bientôt il rencontrera probablement le destin de tant d’autres hôtels historiques de Las Vegas qui ne sont plus là.

Les A cherchaient une nouvelle maison depuis des années pour remplacer le Oakland Coliseum obsolète et délabré, sur la photo. (Lachlan Cunningham/Getty Images/Fichier)

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés pour nous associer à l’Oakland Athletics sur cette étape monumentale en aidant à amener la Major League Baseball dans la grande ville de Las Vegas, et de faire partie de l’opportunité unique d’avoir une équipe de baseball professionnelle située à quelques pas du Strip de Las Vegas », a déclaré le président de Bally, George Papanier, dans un communiqué.

« Le Tropicana est un point de repère de Las Vegas depuis des générations, et ce développement améliorera ce site emblématique pour les générations à venir. »

Les A cherchaient depuis des années une nouvelle maison pour remplacer le Oakland Coliseum obsolète et délabré, où l’équipe a joué depuis son arrivée de Kansas City pour la saison 1968. Il compte en moyenne moins de 9 500 fans à domicile cette saison, de loin le plus bas parmi les 30 équipes.

L’équipe était en négociation avec la ville d’Oakland pour construire un stade sur le front de mer, mais s’est entièrement concentrée sur Las Vegas le mois dernier. L’accord de droits de négociation exclusifs de A avec le port d’Oakland pour le site du terminal Howard a expiré vendredi dernier, permettant au port de négocier avec d’autres parties intéressées à utiliser le site du centre-ville.

Vendredi, les A ont également conclu un accord avec le Culinary Union, un syndicat politiquement puissant du Nevada qui représente plus de 60 000 travailleurs, principalement dans la région de Las Vegas, qui garantit que les travailleurs de A ont le droit de s’organiser et de négocier des contrats syndicaux.

« Nous espérons qu’il y aura une voie à suivre pour toutes les parties prenantes afin que les A de Las Vegas puissent rejoindre les Golden Knights de Las Vegas et les Raiders de Las Vegas pour poursuivre cette transformation alors que Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, devient également la capitale sportive de le monde », a déclaré le secrétaire-trésorier de la Culinary Union, Ted Pappageorge, dans un communiqué.