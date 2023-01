Oak Street Health, Frontline, Boeing et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Santé de la rue Oak – Les actions d’Oak Street Health ont bondi de 36% après une Rapport Bloomberg que SVC étudie les options pour acheter la société de soins de santé pour plus de 10 milliards de dollars. L’action CVS a baissé d’environ 0,5 % aux nouvelles.

Première ligne –Le stock d’expédition a bondi de plus de 24% dans les échanges avant commercialisation après que Frontline a annoncé qu’il mettait fin à son association avec Euronav. Le PDG de Frontline, Lars Barstad, a déclaré que les deux sociétés “bénéficient déjà d’économies d’échelle”.

CureVac – Les actions de CureVac ont bondi de 19% après que la société a annoncé qu’elle prévoyait de nouveaux essais sur des patients de ses vaccins à ARNm pour Covid-19 et la grippe. La société a également annoncé que le vétéran de Sanofi, Alexander Zehnder, deviendrait PDG en avril.

Boeing – Le géant de l’aérospatiale a chuté de plus de 2% après que Morgan Stanley a rétrogradé Boeing à un poids égal à un surpoids, invoquant un manque de potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels. “Nous voyons une récompense de risque équilibrée car la majorité des catalyseurs positifs à court et moyen terme pour le titre ont été réalisés”, a déclaré Morgan Stanley dans une note.

Compagnie de croisière norvégienne – Les actions ont chuté de 3,3% après une rétrogradation à une sous-pondération par rapport à une pondération égale par Morgan Stanley, qui a fait part de ses inquiétudes quant à la façon dont la surcapacité pourrait nuire au pouvoir de fixation des prix. Pendant ce temps, l’entreprise a mis à niveau son concurrent Royal Carribean, qui a ajouté 0,3% dans le pré-marché, à un poids égal à l’insuffisance pondérale.

Coinbase – Les actions de Coinbase se sont négociées pour la dernière fois à plat après avoir légèrement augmenté avant la commercialisation après avoir annoncé qu’elle prévoyait de supprimer 20% de ses effectifs. Cette décision marque la deuxième grande série de coupes alors que la société cherche à réduire ses coûts après avoir atteint le mode d’expansion pendant le marché haussier.

Sotera Santé – Les actions ont grimpé de plus de 58% dans le pré-marché après que la société a annoncé que ses filiales étaient parvenues à des accords pour régler plus de 870 cas liés à l’exposition à l’oxyde d’éthylène, un cancérigène, dans ses installations de Willowbrook. Sotera a accepté de payer 408 millions de dollars et a déclaré que le règlement n’est pas un aveu que les émissions posaient un risque pour la sécurité.

Bourdon – Bumble a augmenté de plus de 2% après que KeyBanc a mis à niveau le stock d’applications de rencontres en surpondération par rapport au poids du secteur, notant: “L’environnement concurrentiel semble stable et les pressions économiques s’atténuent.”

Orbite vierge — Les actions de la société ont chuté de 19 % après que les satellites de Virgin Orbit lancés depuis le sol britannique n’aient pas atteint leur orbite cible. “Bien que nous soyons très fiers des nombreuses choses que nous avons accomplies avec succès dans le cadre de cette mission, nous sommes conscients que nous n’avons pas réussi à fournir à nos clients le service de lancement qu’ils méritent”, a déclaré le PDG Dan Hart.

– Samantha Subin, Alexander Harring, Jesse Pound et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage