Oak Fire près de Yosemite devient le plus grand de Californie cette année

Après avoir connu une croissance explosive pour devenir le plus grand incendie de Californie jusqu’à présent en 2022, un incendie dans les contreforts de la Sierra Nevada s’est modéré dimanche, les pompiers étant capables de défendre les communautés à une douzaine de kilomètres du parc national de Yosemite.

L’incendie d’Oak, qui s’est enflammé et s’est propagé rapidement vendredi, a brûlé un total de 15 600 acres et pourrait encore menacer 3 300 maisons et entreprises. Dimanche soir, 10 structures avaient été détruites et plus de 3 000 habitants avaient reçu l’ordre d’évacuer.

Cal Fire, la principale agence de lutte contre les incendies de l’État, a déclaré dimanche soir dans un communiqué que les pompiers avaient fait “de bons progrès” contre l’incendie et que le nettoyage protecteur par les équipes de pompiers protégeait les petites communautés de Lushmeadows et Mariposa Pines.