O Taste and See : Paroles et signification de la musique de Ralph Vaughan Williams expliquées

O TASTE and See a été composé pour le couronnement de la Reine en 1953.

Elle sera désormais chantée par une chorale alors que la vie de Sa Majesté est célébrée lors de ses funérailles à l’abbaye de Westminster.

O Taste and See sera chanté par la chorale de l’abbaye de Westminster Crédit : PA

Quelles sont les paroles de O Taste and See ?

O goûte et vois

Que le Seigneur est bon

O goûte et vois

Que le Seigneur est bon

Il est bon avec moi

Tu as transformé mon deuil

En danse

Enlevez mes haillons et m’habille de joie

Et je me lèverai et je te louerai

Je vais chanter et ne pas me taire

Ô Seigneur, mon Dieu

Je te remercierai pour toujours

Ô Seigneur, mon Dieu

je te rendrai grâce

Et je ne vivrai que pour toi

Et je lèverai ces mains vers toi

Et je danserai devant toi

Je vais le crier, je vais te le crier

Qui a écrit Ô goûte et vois ?

O Taste and See a été écrit par Ralph Vaughn Williams.

Le compositeur est né en 1872 et mort en 1958.

Il était connu pour sa musique d’opéras et de ballets ainsi que pour ses pièces vocales religieuses.

Au cours de sa carrière de 60 ans, il a écrit neuf symphonies.

O Taste and See est-il une chanson funéraire ?

Williams a écrit “O Taste and See” pour le couronnement de la reine en 1953.

Il sera chanté par la chorale de l’abbaye de Westminster.