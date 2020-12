Boris Johnson et Carrie Symonds ont choisi une photo de leur chien de sauvetage Dilyn plutôt que de bébé Wilfred pour leur carte de Noël officielle, malgré le partage des photos de famille de leurs enfants par les anciens premiers ministres.

Le fils du couple, Wilfred, a maintenant sept mois, et a été vu pour la première fois en juillet détenu par Carrie lors d’un appel Zoom pour remercier les sages-femmes qui l’ont aidé à l’accoucher au University College Hospital le 29 avril.

Mais ni Wilfred ni ses parents ne figuraient sur la carte de Noël de Downing Street cette année, l’honneur étant plutôt donné à Jack Russell Dilyn, qui est photographié en train d’enfiler des guirlandes vertes autour de son cou alors qu’il regarde au loin.

Twitter wags n’a pas pu s’empêcher de noter une comparaison avec son propriétaire, plusieurs plaisantant en disant qu’ils « doivent partager le même coiffeur ».

Le choix de M. Johnson pour 2020 contraste avec beaucoup de ses prédécesseurs, dont Tony Blair et David Cameron, qui se mettent eux-mêmes et leurs êtres chers – humains – sous les projecteurs.

La carte des Camerons en 2008 mettait en vedette David et Samantha avec leurs enfants Nancy, quatre ans, Arthur, deux ans et Ivan, six ans, décédé tragiquement l’année suivante.

En 1998, la carte de Tony et Cherie Blair mettait en vedette Euan, 14 ans, Nicky, 13 ans, et Katherine, 10 ans.

Theresa et Philip May n’avaient pas d’enfants et ont plutôt opté pour des illustrations de jeunes de Maidenhead, la circonscription du Premier ministre.

Gordon Brown a trois enfants mais choisit de montrer des dessins d’artistes à la place.

Bien que Wilfred ne soit pas représenté sur la carte de cette année, son nom figurait sous un message à l’intérieur, aux côtés de ceux de ses parents.

«Joyeux Noël et bonne année», disait-il.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont moqués de la carte, en écrivant un « peu de camouflet à Larry », en référence au chat numéro 10 amené par M. Cameron.

Dilyn a subi un revirement remarquable de son destin depuis que M. Johnson et sa fiancée Carrie Symonds, une militante des droits des animaux, l’ont sauvé l’année dernière.

Il a été rejeté comme chiot par un éleveur du sud du Pays de Galles et devait être abattu jusqu’à ce que le couple l’adopte du centre de sauvetage de Friends of Animals Wales (FOAW).

Ils avaient espéré promouvoir la loi de Lucy – une répression contre les élevages de chiots en accueillant le cabot, qui a une mâchoire mal alignée.

Carrie et Boris avec Wilfred lors d’un appel Zoom en juillet avec des sages-femmes qui ont aidé à accoucher de leur fils

2008 – Carte de Noël de David et Samantha Cameron, montrant leurs enfants Nancy, Arthur et Ivan, décédés tragiquement

1998 – Carte de Tony et Cherie Blair, y compris leurs enfants Euan (à gauche), 14 ans, Nicky (à droite), 13 ans, et Kathryn (à l’avant), 10 ans

2006 – Carte de Noël de Gordon Brown conçue par Axel Schleffer, surtout connu pour ses illustrations de The Gruffalo (à gauche). 2018 – Carte de Theresa May, (à droite), qui a été tirée par Dexter Van Elkan, 9 ans, qui fréquente une école de sa circonscription de Maidenhead et Twyford

Après avoir emménagé à Downing Street en septembre dernier, un porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Le Premier ministre a toujours été un partisan passionné du bien-être animal et croit qu’il est important de donner aux animaux le meilleur départ dans la vie. »

Dilyn, maintenant âgé de deux ans, n’est pas nouveau sous les feux de la rampe après avoir déjà été photographié dans les bras de Mme Symonds lors des vacances en famille du Premier ministre dans les Highlands écossais en août.

L’adorable chien a même aidé Mme Symonds à remporter le prix de la « personne de l’année » de People for the Ethical Treatment of Animals.

Le groupe de défense des animaux a cité Dilyn comme preuve que l’homme de 32 ans donnait un exemple personnel en tant que « force intrépide pour le bien » pour le bien-être animal.

2016 – Mme May a sorti plusieurs cartes différentes en 2016, dont celle illustrée par Sophie Brésil