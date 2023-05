Ô Canada ! Les vétérans et les citoyens bouleversent les nouveaux passeports supprimés des icônes nationales pour les images de la nature

Le Canada a suscité une certaine controverse au sujet d’un nouveau design pour ses passeports qui comporte plus de symboles de la nature et moins d’images d’histoire nationale.

« Nous avons essayé de recueillir les commentaires sur ce qui représente le Canada », a déclaré le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, à propos du nouveau design. « L’une des choses que j’ai entendues, c’est que nous voulons célébrer notre diversité et notre inclusion, nous voulons célébrer notre environnement naturel… et [we] essayé d’intégrer ces éléments dans le design. »

Fraser a également révélé que la conception était le résultat d’un processus de consultation de 10 ans. Le nouveau passeport porte toujours l’écusson national du Canada, mais comprend également une feuille d’érable sur la couverture, tandis qu’à l’intérieur se trouvent des animaux et des scènes naturelles, notamment des enfants sautant dans un lac, a rapporté CBC.

Le nouveau passeport comprend des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles qu’une «page de données inviolable» mise à jour, des feuilles métalliques, des images d’encre à couleur changeante et des filigranes qui n’apparaissent que sous la lumière ultraviolette.

Le gouvernement a souligné à plusieurs reprises que les nouvelles images reflètent « les habitants, les paysages et la faune du Canada » ainsi que sa « beauté naturelle ».

Fraser a fait valoir que le fait de changer le passeport contribue à rendre la copie plus difficile pour les contrefacteurs, mais certains ont critiqué la décision de supprimer des figures et des images de l’histoire nationale, selon CTV News.

La Légion royale canadienne, le plus grand service communautaire et de soutien aux vétérans du pays, s’est dite « déçue par la décision de supprimer une image qui signifie les sacrifices consentis pour le type de liberté qu’offre le passeport », faisant référence au retrait du Mémorial de la crête de Vimy. en France, un site commémoratif de guerre pour les membres du Corps expéditionnaire canadien tués pendant la Première Guerre mondiale.

« Le Mémorial de Vimy était une image fondamentale, représentant également un moment déterminant au Canada, un pays émergeant comme une nation indépendante avec un potentiel illimité », a déclaré la Légion dans un communiqué. « Supprimer cette image dans le contexte d’un changement de conception et sans en connaître la raison était, pour le dire franchement, une mauvaise décision. »

Le retrait concernait l’image de Terry Fox, un athlète canadien qui a couru environ 3 339 milles dans le cadre d’un effort de collecte de fonds pour traverser le Canada à pied après avoir perdu une jambe à cause d’un cancer.

Brad West, maire de la ville natale de Fox en Colombie-Britannique, a déclaré que le Canada avait besoin de « plus de Terry Fox, pas moins » et que « quiconque a pris cette décision doit se secouer la tête ».

« Je pense juste que c’est une très mauvaise décision », a déclaré West dans une interview avec CTV. « Il devrait être adressé. Il devrait être inversé. »

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a défendu les changements lorsque les journalistes ont posé des questions sur l’exclusion des personnages, monuments et édifices historiques canadiens.

Notant que les questions suggéraient « un aspect partisan à cela », Gould a déclaré « Il est important de dire que ce n’est pas partisan » et « il s’agit vraiment d’assurer la sécurité du document ».

Fraser a également défendu les changements, affirmant que les ministères n’avaient reçu « aucun commentaire… que les gens trouvaient notre histoire offensante ».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a critiqué le tollé du Parti conservateur face aux changements, affirmant qu’ils « s’enveloppaient dans les drapeaux et les symboles chaque fois qu’ils le pouvaient » après « avoir nickelé et assombri nos anciens combattants, ils les ont utilisés pour des séances de photos, ils ont fermé neuf bureaux de service aux anciens combattants à travers le pays. »

Le ministère canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.