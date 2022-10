NYX Cosmetics offre 20 % de réduction sur tout le site pour une durée limitée uniquement

Prête à vous offrir une toute nouvelle collection de maquillage ? Si c’est le cas, NYX vous offre lorsque vous dépensez 35 $ ou plus à la caisse. Vous obtiendrez également un brillant à lèvres Strictly Vinyl gratuit et la livraison gratuite.

Lorsque j’ai commencé à me lancer dans le maquillage, NYX a été l’une des premières marques vers lesquelles je me suis tournée en raison de son prix abordable et de sa fonctionnalité. À ce jour, je suis toujours une grande fan de tous ses rouges à lèvres et crayons pour les yeux.

L’un des produits que j’utilise en ce moment est en fait celui-ci pour 6 $. Il se décline en 16 teintes allant des teintes vives aux teintes plus fumées. Vous pouvez utiliser ce crayon de maquillage comme crayon à paupières et crayon pour les yeux ou comme base de maquillage pour les yeux.

Si vous êtes le genre de personne qui aime donner une forme à vos lèvres, vous pouvez aussi essayer ce 5 $ qui vous donne la possibilité d’avoir un look longue durée sans saignement de maquillage. C’est aussi un produit que j’ai acheté plusieurs fois et j’aime la façon dont il glisse.

Si vous cherchez quelque chose avec une finition brillante, obtenez ceci pour seulement 12 $. Ou jetez un coup d’œil à l’article que j’achète encore à ce jour : la crème pour les lèvres douce et mate. Ce 7 $ vient dans une gamme de couleurs, du rouge éblouissant aux nus en passant par les roses tendres.

Il y a beaucoup plus en vente. Si vous voulez mettre la main sur un maquillage abordable qui vous fera toujours belle, rendez-vous sur pour la totalité de la vente.