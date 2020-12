Le NY Times a rendu le prix Peabody décerné au podcast ‘Califat’ du journal en 2018, après que l’émission soit tombée en disgrâce après avoir découvert que l’une de ses principales sources – un présumé bourreau de l’EI – inventait ses histoires.

Les GF Peabody Awards ont annoncé vendredi dans un communiqué que le Times rendrait le prix après avoir conclu que « Ces parties cruciales » de l’émission sur le thème de l’EI – co-animée par Rukmini Callimachi et Andy Mills – « Ne répondait pas à ses normes d’exactitude. »

Le directeur exécutif des Peabody Awards, Jeffrey P. Jones, a déclaré que, «En tant que norme pour les médias de qualité, l’intégrité du prix Peabody est primordiale,» avant de remercier le Times pour sa décision de rendre le prix.

«Nous recevrons le retour du prix, reconnaissant le respect mutuel que les deux organisations ont pour leurs antécédents de longue date en matière d’intégrité journalistique», il ajouta.

Le New York Times a également officiellement retiré l’émission vendredi, des mois après que la source douteuse, la Canadienne Shehroze Chaudhry, âgée de 25 ans, ait été arrêtée et accusée d’avoir menti au sujet de ses supposés actes de barbarie au nom de l’État islamique (EI, anciennement iSIS / ISIL).

Callimachi, co-animateur de Califat – qui a été retiré du rythme de l’EI et réaffecté – s’est excusé sur Twitter pour avoir induit en erreur les auditeurs, appelant l’expérience « Éviscérer. »

Je suis extrêmement fier des histoires que j’ai racontées sur le rythme d’ISIS. Mais en tant que journalistes, nous exigeons la transparence de nos sources, nous devons donc l’attendre de nous-mêmes. Veuillez consulter ma déclaration complète ci-dessous concernant notre podcast Califat: pic.twitter.com/FBUFsrnbsa – Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 18 décembre 2020

Certains utilisateurs de médias sociaux ont été choqués par le retour du prix Peabody, tandis que d’autres l’ont appelé le « Seule décision logique. »

Putain de merde. https://t.co/EOlABdNiSc – Ian Frisch (@IanFrisch) 18 décembre 2020

Oh wow. https://t.co/bDJPXF5ntM – Brett Rosner (@ Brosner85) 18 décembre 2020

La seule décision logique. https://t.co/EpGijCl5Bs – Jeanne Plaumann (@JeannePlaumann) 18 décembre 2020

Le journaliste Kristofor Lawson a affirmé que la décision montre que le Times«Se tient à un niveau plus élevé que de nombreuses institutions journalistiques», et a un niveau de transparence qui démontre «Pourquoi les gens font confiance au Times.»

le @NY Times se tient à un niveau plus élevé que de nombreuses institutions journalistiques. Le niveau de transparence et de responsabilité est exactement la raison pour laquelle les gens font confiance au Times. https://t.co/0YGPLPYaYi – Kristofor Lawson (@kristoforlawson) 19 décembre 2020

Matt Nippert, un autre journaliste, a cependant fait valoir que, « Vous devez soulever ces questions avant de publier – pas un an, six épisodes et un prix Peabody plus tard. »

Vous devez soulever ces questions _avant_ de publier – pas un an, six épisodes et un prix Peabody plus tard. https://t.co/xm6IFiHi6E – Matt Nippert (@MattNippert) 19 décembre 2020

