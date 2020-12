Le NY Times a finalement retiré son podcast primé sur un bourreau de l’État islamique né au Canada, des mois après qu’Ottawa a découvert qu’il avait tout inventé, admettant que leur vérification des faits n’était «pas suffisamment rigoureuse».

Le « document de référence » a clairement évoqué le canular au centre de son podcast à succès de 2018 « Califat », rétractant officiellement la série vendredi et réaffectant le journaliste principal Rukmini Callimachi à l’écart du terrorisme.

Le fil narratif central du podcast, prétendant être un « compte révélateur»Du voyage d’un homme du Canada dans les rangs de l’État islamique (EI, anciennement ISIS / ISIL) en Syrie, a été largement fabriqué, a admis le New York Times, reconnaissant que le personnage central n’était probablement jamais allé en Syrie, encore moins commis les horribles atrocités qu’il a décrites en détail sur le podcast.

La déclaration du journal expliquait que Shehroze Chaudhry – le Canadien de 25 ans qui se présentait comme un redoutable bourreau de l’EI nommé Abu Huzayfah – n’était pas seulement un terroriste, mais pendant les années où il affirmait avoir passé à massacrer des Syriens dans lesquels il travaillait réellement. le magasin de kebab de sa famille à Toronto ou vivant avec ses grands-parents au Pakistan.

Les autorités canadiennes l’ont accusé en septembre d’avoir commis un canular terroriste, un crime passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, après une enquête de quatre ans. Ottawa affirme qu’il savait que Chaudhry inventait le tout même lorsque Califat a été lancé en 2018 – mais ne pouvait pas partager les informations à l’époque car l’enquête était en cours. Parmi les preuves les plus évidentes des grands récits du «terroriste» figuraient les photos qu’il a postées, supposément mettant en vedette ses partenaires dans le crime, qui ont en fait été prises par des photographes de presse et des groupes d’activistes.

Le NYT a tenté de faire échouer son échec à creuser dans les détails de l’histoire de ‘Huzayfah en tant que journalisme responsable, affirmant que “mensonges importants»Avait été découvert alors même que la série était en cours de production, mais qu’il avait néanmoins choisi de continuer au lieu de tirer la fiche. Le journal a fait un épisode complet « consacré à l’exploration des écarts majeurs»Et soulignant le processus de vérification des faits du Times (extrêmement imparfait).

Chaudhry aurait changé son histoire plus d’une fois lorsqu’il a été confronté à certains de ces «écarts», Un fait qui n’a pas déclenché la sonnette d’alarme parmi les supérieurs de Callimachi.

Mais selon une enquête interne menée par le rédacteur en chef de l’enquête Dean Murphy, Callimachi et le reste des producteurs du podcast ont délibérément détourné le regard lorsqu’une incohérence après incohérence est apparue dans l’histoire de Chaudhry. En effet, ce n’est que lorsque les autorités canadiennes ont déposé les accusations contre lui que le New York Times a même publiquement reconnu qu’il pourrait y avoir un problème – et même alors, sa rédaction des accusations était empreinte de scepticisme.

Alors même que Chaudhry disait aux enquêteurs canadiens qu’il n’avait jamais participé à aucun des meurtres dont il s’était vanté avec des détails aussi sinistres sur le podcast, la série Califat remportait prix après prix, étant nommée finaliste pour le prix Pulitzer et gagnant un Peabody en 2019. Callimachi elle-même a été nominée pour un Pulitzer quatre fois pour ses reportages sur le terrorisme, un rédacteur de tendances, Dean Baquet, a reconnu qu’il faudrait mettre fin.

Dans ce qui semble être un ultime effort pour sauver la face, le NYT a toujours insisté sur le fait qu’il était possible que Chaudhry se soit au moins rendu en Syrie – même si l’examen de ses dossiers financiers et de voyage et de ses publications sur les réseaux sociaux laisse une fenêtre incroyablement brève pour le terroriste en herbe. avoir rejoint, entraîné, commis des atrocités au nom de et planifié des attaques contre l’Occident avec l’EI.

Le New York Times a une longue histoire de tomber amoureux « trop beau pour être vrai« De faux récits, du canular des » armes de destruction massive « qui a contribué au lancement de la guerre en Irak au flot incessant de faux Russiagate »révélations. » Comme les journalistes responsables de ces mensonges, Callimachi a défendu ses reportages en soulignant que de «multiples» agents du renseignement américain ont soutenu certaines des parties les plus douteuses de son récit.

