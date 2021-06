La collaboratrice de MSNBC, Mara Gay, a déclaré qu’il était « perturbant » pour elle de voir des drapeaux américains flotter lors d’un récent voyage à Long Island, New York, comparant les images à des symboles de haine.

Lors d’une apparition mardi sur Morning Joe, Gay a ciblé les partisans de Trump, dont certains ont été décrits comme haineux, affichant des drapeaux avec des jurons à côté du nom du président Joe Biden et des bannières pro-Trump, lors de discussions sur les enquêtes sur l’émeute du Capitole du 6 janvier.

« La réalité est ici que nous avons un grand pourcentage de la population américaine – je ne sais pas quelle est sa taille, mais nous avons des dizaines de millions d’électeurs Trump qui continuent de croire que leurs droits en tant que citoyens sont menacés par simple vertu de devoir partager la démocratie avec les autres », elle a dit.





Aussi sur rt.com

Hunter Biden a utilisé N-word dans des messages avec son avocat, l’a même SEXTÉ par accident – ​​médias







Gay a poursuivi en disant « américanité » et « blancheur » sont interconnectés et doivent être séparés.

«J’étais à Long Island ce week-end pour rendre visite à un ami très cher et j’étais vraiment dérangé. J’ai vu, tu sais, des dizaines et des dizaines de camionnettes avec des explicatifs [sic] contre Joe Biden au dos, des drapeaux Trump, et dans certains cas juste des dizaines de drapeaux américains, ce qui est aussi juste dérangeant… Le message était essentiellement clair : c’est mon pays. Ce n’est pas votre pays. Je possède cette, » elle a dit.

Les partisans de Trump, a poursuivi Gay, sont un vrai « menace » à la démocratie, mais un « minorité. »

« C’est la vraie préoccupation. Parce que, vous savez, les électeurs de Trump qui ne vont pas adhérer à la démocratie, ils sont une minorité. Vous pouvez les marginaliser, à long terme. Mais si nous ne prenons pas la menace au sérieux, alors je pense que nous sommes tous en très mauvais état », elle a dit.

Gay n’a reçu aucune réticence dans l’émission pour ses commentaires, mais s’est ensuite retrouvée face à une vague de critiques et d’accusations de haine de son propre pays alors que des clips de l’expert libéral se répandaient.

« Si vous interprétez l’affichage de drapeaux américains en Amérique comme une sorte d’affront personnel/politique à votre égard, considérez que le problème peut être vos propres névroses. » commentateur conservateur Michael Tracey tweeté.

« La gauche déteste l’Amérique » le cinéaste Nick Searcy ajoutée en réponse.

« Comment séparer l’Amérique de la blancheur… » Il n’y a pas de haine comme la haine progressive Woke. Ces gens sont vraiment des malades mentaux. (C’est le même huard déséquilibré qui a écrit que j’accueille régulièrement des suprémacistes blancs dans mon émission il y a quelques semaines dans le NY Times.) https://t.co/zdPZ4BPSR1 – Dave Rubin (@RubinReport) 8 juin 2021

Mara Gay voit une menace quand elle voit des Blancs. Mara Gay est un manuel raciste et j’apprécie son honnêteté. — Construisons un MAGA Chaz ! (@NolteNC) 8 juin 2021

Contrairement à Mara Gay, je ne laisserai jamais un raciste m’empêcher de battre mon drapeau américain ou d’être reconnaissant et fier de ce grand pays. Dans d’autres nouvelles, je fais toujours ce que je veux. – Stacy Washington (@StacyOnTheRight) 8 juin 2021

Gay a répondu aux critiques en affirmant qu’elle était « trollé » avec le drapeau américain et que « Traîner un journaliste noir avec le drapeau américain n’est pas le propre que certains pensent que c’est. »

Je vois qu’on me trolle avec le drapeau américain ce matin. Traîner un journaliste noir avec le drapeau américain n’est pas le propre de certains le pensent. – Mara Gay (@MaraGay) 8 juin 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!