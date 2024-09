NYT Strands aujourd’hui — indices, spangram et réponses pour le jeu n°190 (lundi 9 septembre 2024)

Les brins aujourd’hui : Menu rapide

Besoin d’un peu d’aide avec NYT Strands aujourd’hui ? Le thème du puzzle d’aujourd’hui — « Va jouer dehors ! » — peut signifier plusieurs choses et est assez délicat même une fois que vous savez où il veut en venir.

Ci-dessous, nous avons compilé quelques indices utiles pour le Strands #190, ainsi que les réponses, si vous en arrivez là. Nous commencerons par quelques indices, avant de passer à la réponse complète pour le Strands #190, alors continuez à lire si vous avez besoin d’un peu d’aide.

Attention : spoilers pour Strands #190.

Réponse du NYT Strands d’aujourd’hui — Thème et indices du jour

Le thème officiel du NYT Strands #190 est… « Va jouer dehors ! »

Et voici un indice officieux de ma part : « Parfait pour une journée d’été. »

Si vous êtes toujours dans le noir, voici quelques mots utiles pour vous donner ces précieux indices :

RÔLES

TROUS

RÉSULTATS

LOBE

VACHES

TUYAUX

DE PEUR

Vous avez encore des difficultés ? Le spangram vous donnera un indice sur le mot de connexion. Aujourd’hui, il commence par « L » et se termine par « S ».

Faites défiler vers le bas pour découvrir ce que c’est…

C’est LAWNGAMES.

Les réponses de Strands d’aujourd’hui

Alors, quelles sont les réponses Strands d’aujourd’hui pour le jeu n°190 ?

Roulement de tambour, s’il vous plaît…

Pétanque

CROQUET

BADMINTON

FERS À CHEVAL

CORNOUAILLE

..et le spangram était LAWNGAMES.

Brins #190

« Va jouer dehors ! »

💡🔵🔵🟡

🔵🔵🔵

Salut les fans de Strands. J’ai trouvé l’énigme d’aujourd’hui plutôt compliquée. Non seulement le thème – « Allez jouer dehors ! » – est quelque chose qui peut signifier un certain nombre de choses, mais il y a aussi quelques activités américaines qui ne sont pas immédiatement évidentes pour un Britannique comme moi.

Même après avoir trouvé « jeux » dont j’avais (correctement) supposé qu’il faisait partie du spangramme, je n’étais pas plus avisé, alors j’ai utilisé un indice qui révélait BOCCE. Après cela, j’ai obtenu CROQUET sur le côté droit et j’ai pu alors deviner que le spangramme complet était LAWNGAMES.

J’ai ensuite trouvé le BADMINTON en bas de la liste, même si au Royaume-Uni, c’est définitivement un sport d’intérieur. Les deux derniers – HORSESHOES et CORNHOLE – ne sont pas vraiment des choses courantes de ce côté-ci de l’Atlantique et ont nécessité une période fastidieuse d’essais et d’erreurs.

Donc, dans l’ensemble, un casse-tête délicat et frustrant. J’espère que celui de demain sera un peu plus simple…

