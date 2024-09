NYT Strands aujourd’hui — astuces, réponses et spangram pour le vendredi 27 septembre (jeu n°208)

Strands est le dernier jeu de mots du New York Times après Wordle, Spelling Bee et Connections – et c’est très amusant. Cela peut être difficile, cependant, alors continuez à lire mes conseils sur Strands.

Vous voulez plus de plaisir basé sur les mots ? Alors consultez mes pages Wordle aujourd’hui, NYT Connections aujourd’hui et Quordle aujourd’hui pour obtenir des conseils et des réponses pour ces jeux.

AVERTISSEMENT DE SPOILER : les informations sur NYT Strands aujourd’hui sont ci-dessous, alors ne continuez pas à lire si vous ne voulez pas connaître les réponses.

NYT Strands aujourd’hui (jeu n°208) – indice n°1 – thème du jour

Quel est le thème du NYT Strands d’aujourd’hui ? • Le thème du NYT Strands d’aujourd’hui est… Merveille médiévale

NYT Strands aujourd’hui (jeu n°208) – indice n°2 – mots-indices

Jouez l’un de ces mots pour débloquer le système d’indices du jeu.

BEURRE

DÉCHIRÉ

PORTER

ATOME

LOUANGE

OSER

NYT Strands aujourd’hui (jeu n°208) – indice n°3 – spangram

Quel est l’indice pour le spangram d’aujourd’hui ? • Pas nécessairement fait de sable

NYT Strands aujourd’hui (jeu n°208) – indice n°4 – position du spangram

Quels sont les deux côtés du tableau que touche le spangram d’aujourd’hui ? Première : à gauche, 4ème rangée Dernier : à droite, 3ème rangée

C’est vrai, les réponses sont ci-dessous, alors NE FAITES PAS DÉFILER PLUS LOIN SI VOUS NE VOULEZ PAS LES VOIR.

NYT Strands aujourd’hui (jeu #208) – les réponses

Les réponses au Strands d’aujourd’hui, jeu n°208, sont…

FOSSÉ

MUR

PONT-LEVIS

COUR

TOUR

GARDER

TOURELLE

SPANGRAM : CHÂTEAU

Ma note : Facile

Facile Ma note : Parfait

C’était un puzzle Strands incroyablement facile. Si les mots « Merveille médiévale » ne vous ont pas immédiatement évoqué un CHÂTEAU, eh bien, vous n’avez pas passé autant de temps pendant votre enfance à jouer avec des Lego, à lire Le Seigneur des Anneaux ou à regarder Robin des Bois que moi. .

J’ai reçu le spangram tout de suite, ce qui a rendu la tâche de trouver les autres réponses d’autant plus facile. Aucun n’était difficile à imaginer ou difficile à découvrir, et j’ai terminé le tout en trois minutes environ.

Comment avez-vous fait aujourd’hui ? Envoyez-moi un e-mail et faites-le-moi savoir.

Réponses NYT Strands d’hier (jeudi 26 septembre, jeu n°207)

BALANÇOIRE

BERCEAU

CHAISE HAUTE

POUSSETTE

COUVERTURE

PARC

SPANGRAM : ÉQUIPEMENT POUR BÉBÉ