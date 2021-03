NYT Newsroom «  plus comme la Corée du Nord tous les jours  »: un ancien journaliste qui a largué N-bomb implique un scandale lié à son travail syndical

Un ancien journaliste scientifique du New York Times, qui a démissionné le mois dernier au milieu d’allégations de racisme, a déclaré que le scandale public le concernant pourrait avoir été alimenté par son rôle de négociateur syndical perturbateur.

Donald McNeil Jr, qui travaillait au Times depuis 1976, a démissionné début février. Sa carrière distinguée a pris fin après avoir été accusé de racisme pour avoir utilisé une insulte lors d’un voyage avec des étudiants au Pérou en 2019 – une révélation qui a provoqué une révolte interne de la part d’employés de journaux. Dans une longue explication en quatre parties qu’il a publiée lundi, il a raconté sa version de l’histoire et suggéré qu’au moins une partie de celle-ci tournait autour d’un conflit personnel de longue durée entre lui-même et les managers du Times, résultant de négociations collectives houleuses.

Aussi sur rt.com Annuler le leur? Le journaliste principal du NYT sur Covid-19 démissionne après que la réprimande pour l’utilisation de « N-word » ne parvient pas à apaiser ses collègues

Le scandale a éclaté en janvier, après que le malheureux voyage ait été décrit par le Daily Beast de la manière la plus défavorable à McNeil, qui était à l’époque le principal journaliste du Times sur la pandémie de Covid-19. Il «Fait à plusieurs reprises des remarques racistes et sexistes tout au long du voyage», l’histoire revendiquée, y compris en utilisant le N-mot. Il a aussi « A suggéré qu’il ne croyait pas au concept de privilège blanc » et « a fait des commentaires racistes et a utilisé des stéréotypes sur les adolescents noirs », les allégations ont continué.

Le récit de McNeil, qu’il a dit avoir publié sur Medium dès que sa date de départ est arrivée, donne une image différente de ce qui s’est passé au Pérou et détaille son point de vue sur la réponse initiale du Times aux plaintes à ce sujet et aux événements survenus après le Daily. Exposé de la bête. Il a dit que l’incident était dû à « Une série de malentendus et de maladresses » partiellement causé par ses propres défauts de caractère, mais il a rejeté sa qualification de bigot.

Donald McNeil dit la vérité sur ce virus depuis le premier jour. En tant que fier membre de la Times Guild, il nous a conseillé alors que nous nous préparions à cette pandémie. Parfois, la vérité fait mal, mais cela ne nie pas le fait que c’est toujours la vérité! https://t.co/syozzan2p4 – NYTimesGuild (@NYTimesGuild) 13 mai 2020

Il a déclaré que ses propres souvenirs de l’exercice sur le terrain en Amérique latine différaient de ce qui avait été décrit dans les médias, mais a reconnu qu’il pouvait être franc et sarcastique en exprimant ses opinions politiques, qui avaient été révélées lors de conversations pendant le voyage et avaient apparemment offensé les sensibilités. des étudiants de gauche.

«De toute évidence, j’ai mal jugé mon public au Pérou cette année-là. Je pensais que je plaçais généralement en faveur de l’ouverture d’esprit et de la tolérance, mais cela ne s’est manifestement pas passé de cette façon. Et mes poils hérissés font de moi un pédagogue imparfait pour les adolescents sensibles », il a dit.

Il a effectivement utilisé le mot N, a-t-il affirmé, ce qui, selon lui, s’était produit lorsqu’il posait des questions sur les détails d’un cas discuté par le groupe, dans lequel une école a discipliné un élève pour avoir utilisé le terme alors qu’elle avait 12 ans et était « Gaffe » avec un ami noir. Tout problème que l’élève aurait pu avoir avec lui en le répétant n’a pas été soulevé à l’époque, a déclaré McNeil, et s’il l’avait été, a-t-il expliqué, «J’aurais probablement fait remarquer que je suis journaliste au Times et que nous imprimons les vraies versions pour adultes de mauvais mots quand nous le devons.

Aussi sur rt.com Le concepteur de jeux vidéo Harry Potter qualifié de « YouTuber d’extrême droite », mais l’annulation des appels à la culture s’est heurtée à un refus

«Ai-je cinq décennies de plus que les étudiants péruviens et déconnecté de leur sensibilité? Absolument. Ai-je eu des perspectives à offrir qu’ils n’ont pas eues à l’école préparatoire? Je pense que oui. Suis-je raciste? Je ne pense pas – après avoir travaillé dans 60 pays pendant plus de 25 ans, je pense que je suis assez doué pour juger les gens en tant qu’individus ». il a écrit.

Le Times a traité la plainte en interne en 2019, sanctionnant finalement McNeil. Son explicateur comprend des échanges de courriels qu’il a eu avec son ancien rédacteur en chef du Times et ami personnel Jan Benzel. McNeil a déclaré qu’il avait accepté de participer à deux voyages d’étudiants au Pérou en 2018 et 2019 en faveur de Benzel, qui a recruté des experts du Times pour le programme.

Dans les courriels, McNeil a exprimé à plusieurs reprises sa frustration quant à la manière dont les plaintes ont été traitées – injustement, à son avis – et en particulier à Charlotte Behrendt, la responsable des ressources humaines qui a supervisé l’enquête. Elle «Rend chaque jour la salle de rédaction du Times plus proche de la Corée du Nord» et l’a transformé en « Un endroit méchant, rancunier et vengeur où tout le monde regarde par-dessus son épaule, » McNeil a écrit à Benzel.

Aussi sur rt.com « S’il vous plaît, n’annulez pas l’abonnement au New York Times », a déclaré l’ancien rédacteur en chef limogé après que ses « frissons » pour Biden aient exaspéré certains lecteurs

Behrendt, a expliqué McNeil, avait un bœuf de longue date avec lui. Elle et d’autres directeurs impliqués dans la mesure disciplinaire ont également servi de négociateurs pour le Times lors des négociations de travail avec le syndicat du journal, la News Guild. Depuis 2010, McNeil s’était assis de l’autre côté de la table et «A eu de nombreux désaccords violents – sur la rémunération, sur les droits des journalistes à la vie privée et d’autres problèmes. Certaines réunions ont été assez hostiles. »

McNeil dit qu’il a critiqué ouvertement certaines des actions de l’entreprise et, à un moment donné, il s’attendait même à être licencié pour avoir utilisé « Coloré et dur » dans un e-mail qu’il a envoyé à d’autres journalistes, qui a été divulgué.

Aussi sur rt.com Le président de Lucasfilm excorié pour avoir parlé d’AUTONOMISER LES FEMMES après le licenciement de Gina Carano, obligeant les Oscars à effacer les commentaires

«Pour moi, il est apparu un conflit d’intérêts flagrant pour le Times de laisser ses négociateurs contractuels discipliner également les négociateurs du syndicat. Cela ressemblait à une tentative d’intimidation du syndicat. » il a écrit.

McNeil a cité sa longue liste de rapports primés, y compris ceux qui ont affecté de manière positive la vie des groupes minoritaires, et a déclaré qu’il espérait « Dont on se souvient comme un bon journaliste scientifique dont le travail a sauvé des vies », et pas pour le scandale.

Je ne vois pas pourquoi leurs plaintes auraient dû mettre fin à ma carrière au Times deux ans plus tard. Mais ils l’ont fait.

Le Times a déclaré qu’il soutenait « Donald a le droit d’avoir son mot à dire, » et a rejoint l’appel de McNeil pour ne pas voir son cas comme un exemple de chasse aux sorcières. «Je suis peut-être le seul journaliste du Living Times à avoir couvert une chasse aux sorcières – au Zimbabwe en 1997. Cela finit inévitablement pire pour les accusés,» il a écrit.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!