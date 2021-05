NYT, NBC et WaPo se rétractent affirmant que le FBI avait averti Rudy Giuliani qu’il était la cible d’une opération «  d’influence russe  » – RT USA News

Trois des principaux médias américains ont publié des corrections, alléguant que l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, avait été informé par le FBI qu’il faisait l’objet d’une opération russe néfaste.

Le New York Times, NBC et le Washington Post ont tous publié des articles affirmant que Giuliani avait été averti par le gouvernement fédéral en 2019 qu’il était la cible d’une campagne d’influence russe visant à influencer le résultat de l’élection présidentielle de 2020. Les rapports sensationnels ont coïncidé avec un raid sur l’appartement de Giuliani à New York mené par des agents fédéraux, prétendument dans le cadre d’une enquête sur les relations de l’allié de Trump en Ukraine. Giuliani a joué un rôle actif dans l’enquête sur les allégations selon lesquelles le président Joe Biden et sa famille étaient impliqués dans des relations louches avec Kiev. Les trois rapports semblaient insinuer que Giuliani propageait la «désinformation» russe en s’intéressant aux allégations.

Mais l’affirmation provocante selon laquelle Giuliani aurait été informé qu’il risquait d’être «utilisé» par Moscou a rapidement été écartée. Samedi, le Post a reconnu qu’il avait « Incorrectement signalé » que le FBI avait averti Giuliani qu’il était la cible d’une opération d’influence russe. Le journal a également rétracté son affirmation selon laquelle le FBI avait émis un avertissement identique au conservateur One America News Network (OANN). La chaîne avait produit un documentaire sur les activités de Giuliani en Ukraine.

Les deux autres médias impliqués dans la faute professionnelle journalistique ont rapidement emboîté le pas. Le NYT, qui avait rapporté que l’avocat de Trump avait reçu un «Avertissement formel» du FBI à propos de l’opération russe présumée, a publié une correction indiquant qu’il n’avait, en fait, jamais reçu «Soi-disant briefing défensif.»

NBC a fait une concession similaire, mais a insisté pour que l’histoire ne se trompe qu’à moitié. « Le rapport était basé sur une source proche du dossier, mais une deuxième source dit maintenant que le briefing n’a été préparé que pour Giuliani et ne lui a pas été remis, en partie parce que cela pourrait compliquer l’enquête criminelle sur Giuliani, » il a expliqué.

Les médias sont restés discrets sur ce qui les a amenés à se rétracter. Le Post a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CNN, mais son article modifié indiquait que Giuliani avait nié avoir été contacté par le FBI au sujet de la prétendue campagne de désinformation. OANN a également déclaré que le gouvernement fédéral ne l’avait jamais contacté à propos de « L’Ukraine ou les personnes associées à l’Ukraine. »

De son côté, le New York Times semble avoir initialement édité son article en ligne sans reconnaître qu’il contenait des corrections. Il a ajouté plus tard une correction formelle, cependant.

Les rapports révisés sont les derniers d’une série d’allégations salaces liées à la prétendue implication de la Russie dans les élections de 2020 qui ont ensuite été annulées ou complètement rétractées. En mars, la campagne Trump a poursuivi CNN, WaPo et le NYT pour « Leur faux signalement imprudent » à propos d’affirmations non fondées selon lesquelles l’ex-président était de connivence avec Moscou.





