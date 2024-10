NYT Connections aujourd’hui — conseils et réponses pour le dimanche 13 octobre (jeu n° 490)

NYT Connections est l’un des nombreux jeux de mots de plus en plus populaires créés par le New York Times. Il vous met au défi de trouver des groupes de quatre éléments partageant quelque chose en commun, et chaque groupe a un niveau de difficulté différent : le vert est facile, le jaune un peu plus difficile, le bleu souvent assez difficile et le violet généralement très difficile.

Du côté positif, vous n’avez techniquement pas besoin de résoudre la question finale, car vous pourrez y répondre par un processus d’élimination. De plus, vous pouvez commettre jusqu’à quatre erreurs, ce qui vous laisse un peu de répit.

Cependant, c’est un peu plus complexe que quelque chose comme Wordle, et le jeu offre de nombreuses opportunités de vous faire trébucher avec des astuces. Par exemple, faites attention aux homophones et autres jeux de mots qui pourraient masquer les réponses.

Il est jouable gratuitement via le Site des jeux du New York Times sur ordinateur ou mobile.