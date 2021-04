Les gens passent devant la Bourse de New York (NYSE) le matin où le service de streaming musical Spotify commence à négocier des actions au NYSE le 3 avril 2018 à New York.

La Bourse de New York a annoncé lundi qu’elle lancerait des NFT «First Trade», pour commémorer la véritable première transaction de six actions sur les marchés publics.

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont un type d’actif numérique créé pour suivre la propriété d’un élément virtuel à l’aide de la technologie blockchain. Ces objets uniques pourraient être une œuvre d’art ou des cartes à collectionner pour le sport.

Lors des débuts publics d’une entreprise, la bourse traite plus de 350 milliards de commandes, de devis et de messages commerciaux sur ses marchés lors de ses jours les plus chargés, a déclaré le président de la NYSE, Stacey Cunningham, sur LinkedIn Publier.

Chaque message est enregistré sur le registre numérique de la bourse.

« Seul une de ces messages marque le NYSE First Trade: le moment exact où une entreprise est devenue publique, créant une opportunité pour les autres de partager leur succès », a déclaré Cunningham.