Nysa Devgn sort avec Vedant Mahajan ? Qui est-il?

Bigg Boss OTT 2 bourdonne chaud et comment! Les fans de l’émission et Salman Khan J’ai hâte de voir quelles célébrités participeront à Bigg Boss OTT cette saison. Des noms tels que Avinash Sachdev, Palak Purswani, Anjali Arora, Awez Darbar et bien d’autres ont fait surface comme étant des célébrités qui ont été approchées pour s’inscrire aux plus grandes émissions de télé-réalité du pays. Et maintenant, on dit que Vivian D’Sena, qui est vue à Udaariyaan en ce moment, a également été approchée. Selon le buzz, la sœur de feu Sushant Singh Rajput a également été approchée.

Les concurrents de Bigg Boss OTT 2 approchés

Pas seulement Vivian D’Sena ou la sœur de feu Sushant Singh Rajput, Shweta Singh Kirti, mais deux autres noms se présentent. Des sources ont informé deux autres célébrités, le chanteur populaire Yohani et le chanteur-rappeur Yo Yo Honey Singh ont également été approchés par les créateurs de Bigg Boss OTT 2. Oui, vous avez bien lu. Yohani est devenu célèbre avec la chanson de Manike Mange. Honey Singh a fait son retour après un revers personnel. Vivian D’Sena a fait la une des journaux pour son entrée dans Udaariyaan et ses reportages sur le mariage et le bébé. Bigg Boss OTT 2 a fait la une des journaux du divertissement ces derniers jours.

Bigg Boss OTT 2 plus de mises à jour et de détails

Cette fois, Salman Khan reprendra les fonctions d’hébergement de Bigg Boss OTT 2 de Karan Johar. La superstar anime la version télévisée de Bigg Boss depuis plusieurs saisons et il est connu pour son style unique. Des noms tels que Avinash Sachdev, Palak Purswani, Anjali Arora, Awez Darbar et d’autres noms se sont manifestés. Récemment, les noms de Raj Kundra et Kunal Kamra sont apparus comme des participants possibles qui ont été approchés pour Bigg Boss OTT 2. Cependant, il n’y a aucune confirmation sur aucun des noms qui ont été confirmés pour l’émission.

Thème et hymne de Bigg Boss OTT 2

L’hymne de Bigg Boss OTT 2 a été donné par nul autre que Raftaar. Il s’appelle Lagi Bachi et devient déjà viral sur les réseaux sociaux. Il a révélé que sa famille était un grand fan de la série. En ce qui concerne le thème, il y a quelques jours, il a été dit que le thème de la saison serait Jungle. Cette fois, même le public sera impliqué, en passant par la vidéo de l’hymne qui est devenue le sujet de conversation de la ville.