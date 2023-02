Nysa Devgn met le feu à Internet avec son dernier look de robe transparente à épaules dénudées; profite d’une soirée amusante avec Orhan Awatramani et ses amis [PICS INSIDE]

La fille d’Ajay Devgn et de Kajol, Nysa Devgn, a servi deux looks magnifiques hier soir alors qu’elle assistait à un événement avec Orhan Awatramani et ses amis.