Nysa Devgn groove avec Bole Chudiyan de Kareena Kapoor dans une vidéo virale de retour

La fille d’Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgn, qui a fait la une des journaux à cause des déclarations de mode, est l’une des stars les plus populaires. Récemment, elle a été aperçue lors d’une fête de Noël dans une tenue rose.

Une vidéo de Nysa fait maintenant le tour des médias sociaux, dans le clip, on peut la voir groover sur le morceau de chartbuster de Kabhi Khushi Kabhie Gham Bole Chudiyan photographié sur Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan et Kareena Kapoor Khan lors de son événement scolaire. On peut la voir danser avec ses camarades de classe vêtue d’un haut blanc noué et d’une jupe jazzy.









Plus tôt, dimanche, Nysa, la fille d’Ajay Devgn et de Kajol, a été vue en train de faire la fête avec Ibrahim Ali Khan, Khushi Kapoor, Mahika Rampal et d’autres. Une vidéo de Nysa devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut la voir portant une robe audacieuse. Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi à la vidéo, certains d’entre eux ont affirmé qu’elle était “ivre”.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont critiqué Ajay Devgn et Kajol pour ne pas “contrôler” leur fille. L’un d’eux a écrit: “Père et mère ont lutté et se sont fait un nom, mais leurs enfants l’ont détruit dans les 15 secondes suivant cette vidéo.” Le second a déclaré: «La liberté et le style de vie ouvert donnés par les parents, c’est trop pour cette jeune fille. Les parents devraient avoir peu de contrôle et vérifier cela. » Le troisième a dit : « Elle est complètement ivre », le quatrième a dit : « Je suis vraiment désolé pour cette fille, elle a l’air confuse et ne sait pas ce qu’elle veut, En plus de sa robe indécente et de l’accompagnement de ce mauvais garçon, sa mère devrait faire un peu attention à sa fille.

Plus tôt, lors d’une conversation avec Mashable India, Kajol a déclaré qu’elle pensait que lorsqu’il n’y avait pas de médias sociaux, la vie était beaucoup plus facile pour “nous en tant qu’enfants”. Elle a ajouté: “Oui, les gens savaient que je suis la fille de Tanuja et il y avait une certaine idée préconçue, mais pas autant qu’aujourd’hui.”

