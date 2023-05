Nysa Devgn est superbe alors qu’elle fait la fête dans un club londonien ; mon pote Orry partage les photos amusantes de la nuit

Nysa Devgn est une fêtarde, et nous en avons assez; c’est une jeune de 20 ans qui vit pleinement sa vie, et vous admirez et désirez souvent en avoir une. Et maintenant, les dernières photos de fête de l’enfant superstar deviennent virales sur Internet, tout cela grâce au nouveau jumeau aux yeux bleus et aux gros guirlandes qui réussit à être le copain de tout le monde, et c’est Orhan Awatramani, affectueusement appelé Orry. Le garçon star a pris son Instagram et a partagé le collage de leur fête dans une boîte de nuit de Londres, et mon garçon, vous ne pouvez pas quitter des yeux à quel point Nysa est magnifique.

Nysa portait un haut sexy et donnait à toutes les vibrations de diva alors qu’elle faisait joyeusement la fête. Nysa est déjà une star, et les fans ont hâte qu’elle fasse bientôt son entrée à Bollywood. En fait, elle a plusieurs pages de fans sur Instagram et compte plus d’un million de followers, mais en parlant de son compte Instagram privé, elle n’a que 800 followers car son compte est privé et seuls ses amis peuvent y avoir accès. Nysa est la star la plus populaire et n’hésite jamais à être qui elle est. La fille fait souvent face à beaucoup de trolls à cause de la fête et plus encore, mais elle s’en fout.

En parlant de ses parents, Ajay Devgn et Kajol, ils sont extrêmement fiers de leur fille Nysa et respectent ses choix. Ses débuts à Bollywood sont toujours un point d’interrogation car il n’y a pas eu d’annonce officielle, mais on ne sait jamais quand la fille arrivera au cinéma. Nysa Devgn est également impliquée dans le travail social avec ses parents, et elle visite souvent des ONG, et nous en avons également vu un aperçu. Il y a eu un énorme buzz à propos de Nysa rejoignant Bollywood, mais jusqu’à présent, rien de tel ne s’est produit. On se demande si la jeune fille choisira le monde glamour comme carrière.