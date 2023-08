Nysa Devgn est ravissante dans un haut tube rouge alors qu’elle fait la fête à Mykonos avec Orry, Vedant Mahajan et plus [View Pic]

Ajay Devgn et la fille de Kajol, Nysa Devgn, est une fêtarde. Bien qu’elle n’ait pas encore fait ses débuts à Bollywood, elle fait souvent la une des journaux alors que des photos d’elle de vacances, de fêtes, d’événements et de festivals deviennent virales en un rien de temps. Elle est la meilleure amie d’Orhan Awatramani. Il est très actif sur les réseaux sociaux et souvent, les photos de Nysa Devgn arrivent sur Internet grâce à lui. Mais la dernière photo de fête de Nysa Devgn qui est devenu viral sur Internet est une gracieuseté du bon ami Vedant Mahajan.

On dirait que le gang qui aime s’amuser est à Mykonos et fait ce qu’il fait le mieux – PARTY. Vedant Mahajan a partagé une série de photos sur son compte Instagram donnant un aperçu de tout le plaisir qu’ils ont. Sur l’une des photos, on peut voir Nysa Devgn poser avec Vedant Mahajan et Orhan Awatramani alias Orry. Le jeune enfant star est magnifique dans son haut tube rouge tout en prenant une pose étonnante pour la caméra. Orry est vêtu d’une chemise psychédélique tandis que Vedant Mahajan peut être vu en tenue décontractée confortable. En dehors de ces trois, les images ont également Kanika Kapoor. La chanteuse est assez proche de ces enfants vedettes et il y a une vidéo dans laquelle on pourrait la voir chanter dans un club à Mykonos. Il semble que le gang soit sur l’île grecque pour fêter l’anniversaire d’Orry. Sur ses histoires Insta, il y a des photos de gâteaux et de fêtes. Les images vous feront dire ‘Waah, Life Ho Toh Aisi’.

Découvrez les photos et la vidéo de Nysa Devgn, Vedant Mahajan, Orry et Kanika Kapoor ci-dessous :

Nysa Devgn envisage-t-elle de faire ses débuts à Bollywood ?

Suhana Khan, Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor et d’autres ont déjà fait leurs débuts d’acteur, mais quel est le plan de Nysa Devgn ? Ajay Devgn a révélé un jour qu’elle n’était pas intéressée à jouer. À Film Companion, il a été cité en disant: « Je ne sais pas si elle veut entrer dans cette ligne. Jusqu’à présent, elle a fait preuve de désintérêt. Tout peut changer à tout moment avec les enfants. Elle est à l’étranger, elle étudie en ce moment. »