Nysa Devgn, Ahan Shetty, Mahikaa Rampal fête à Londres, les photos deviennent virales

Nysa Devgn, la fille d’Ajay Devgn, Arhan Shetty, le fils de Sunil Shetty, et Mahika Rampal, la fille d’Arjun Rampal, ont célébré le 28e anniversaire de leur ami Orhan Awatramani à Londres. Le garçon d’anniversaire a partagé un poste de carrousel où est déguisé en beau Ben de Barbie, et il était entouré par le gang des filles, y compris l’actrice d’octobre Banita Sandhu.

Orhan a partagé plusieurs moments de sa somptueuse fête d’anniversaire. Sur une photo, il fléchit ses muscles avec Ahan. Dans une autre photo, Banita a montré son diable peut s’en soucier en faisant clignoter le “doigt du milieu”. Dans une vidéo, on peut avoir un aperçu du pub où le garçon d’anniversaire a célébré Happy Orry Day. Orry a posté les images avec la légende qui dit, “si la lumière est éteinte, alors ce n’est pas sur #27.”

Voici le poste







La glamour Nysa Devgn, fille des stars de Bollywood Ajay Devgn et Kajol, fait la une des journaux avec son sens de la mode. Ses vidéos et photos deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les fans de Nysa veulent savoir quand fera-t-elle ses débuts à Bollywood. Dans une récente interview, Kajol a parlé de la carrière de ses enfants tout en parlant à Bollywood Bubble et a déclaré : “Quant à mes enfants, je pense que je les soutiendrai dans tout ce qu’ils veulent faire. Jo bhi karna hai unko aussi longtemps que khush rahein. Tant qu’ils sont heureux et épanouis. Je pense que mon plus grand travail en tant que mère n’est pas de les guider vers l’industrie cinématographique, mais de les guider vers tout ce qui les rend heureux, d’en faire des membres productifs de la société.”

En parlant des débuts de Nysa à Bollywood, elle a ajouté : “Je pense que Nysa est quelqu’un qui prendra cette décision par elle-même. Comme je l’ai dit, je ne la repousse pas, je ne la pousse pas vers ça, c’est quelque chose qu’elle fera pour elle-même.” “Elle a 18 ans, c’est une femme adulte, une jeune femme”, a conclu Kajol.