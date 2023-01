Nysa Devgn affiche un sourire gêné en rentrant de vacances avec Orhan Awatramani ; les internautes disent “elle est belle” [Watch Video]

Nysa Devgn est devenue une belle diva et elle est la star la plus populaire de toutes. Dernièrement, ses photos de vacances deviennent virales et les fans ne peuvent pas faire croire que c’est elle car ils sont stupéfaits par sa transformation. Nysa Devgn a été aperçue à l’aéroport aujourd’hui matin avec le meilleur ami d’un membre de Bollywood, Orhan Awatramani. Les internautes sont très impressionnés par ce doux geste de Nysa et ils ne peuvent s’empêcher de le comparer à Ajay Devgn. Alors que beaucoup sont époustouflés par sa beauté et l’appellent la plus belle enfant star.

Nysa est une diva de la mode, chaque fois qu’elle fait une apparition, elle fait tourner les têtes et comment. Nysa a l’air chic dans un haut court blanc associé à un pantalon imprimé marron et les fans s’évanouissent devant sa beauté et comment. Nysa Devgn est prête à faire ses débuts à Bollywood, cependant, après avoir déclaré qu’elle était déjà une diva avant ses débuts, je me demande ce qui se passera une fois qu’elle aura fait sa marque dans l’industrie. Que dire?

Regardez la vidéo de Nysa Devgn rentrant chez elle après ses vacances du Nouvel An

Parlant des débuts de Nysa Devgn à Bollywood, ses parents superstar Jay Devgn et Kajol ont clairement indiqué que ce sera toujours son choix et si elle veut être actrice, ils la soutiendront avec tout leur consentement, mais maintenant, elle n’a pas encore a parlé à ses parents de faire carrière à Bollywood. Nysa a été amie avec tous les enfants vedettes de la ville de Khushi Kapoor, Shanaya Kapoor, Ananya Panday et plus encore. Les photos de fête de Nysa avec Suhana Khan sont également devenues virales, il est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec The Archies dirigé par Zoya Akhtar.