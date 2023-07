Nysa Devgn a l’air brûlante dans une robe moulante beige alors qu’elle pose avec BFF Orhan Awatramani alias Orry

Orhan Awatramani et Kajol, la fille d’Ajay Devgn, Nysa Devgn, sont souvent vus faire la fête ensemble. Récemment, Orhan Awatramani alias Orry a publié des photos de ses vacances à Londres avec BFF Nysa sur Instagram.

Lundi, Orhan Awatramani s’est rendu sur son Instagram et a partagé les photos de ses vacances à Londres. Sur les photos, Nysa pouvait également être vue en train de poser pour un selfie miroir. Nysa tuait dans une robe moulante beige qui avait un décolleté plongeant profond et Orry portait un débardeur beige et était assis sur une chaise. Orry a sous-titré le message: « Ne me quitte pas maintenant, bébé, j’essaie. »





Nysa Devgn a réagi au message d’Orhan Awatramani et a écrit « qui pourrait vous quitter ». Le meilleur ami d’Orry, Janhvi Kapoor, a également laissé un commentaire hilarant sur son message et a écrit: « Gtg désolé. » Les internautes ont également été impressionnés par le look de Nysa et l’un des utilisateurs a commenté: « Nysa est une bombasse. » Un autre a écrit: « Nysa a l’air sexy. » Les internautes complimentent également l’apparence d’Orhan Awatramani et son sens de l’habillement.

Récemment, lors de la promotion de son prochain film, Kajol a expliqué comment Nysa gère les papules avec « dignité ». Tout en parlant à NDTV, elle a déclaré : « Je ne peux pas lui apprendre à gérer les paparazzis, elle l’a appris avec l’expérience. Elle a d’abord eu une expérience avec les paps à Jaipur. Nous ne voyagions avec aucune sécurité. À ce moment-là, les photographes nous ont entourés et ont commencé à crier. Cela l’a effrayée et elle s’est mise à pleurer. Je la portai dans mes bras et allai directement à la voiture. Plus tard, je lui ai expliqué que c’était leur travail. Elle a en outre mentionné « Nysa le gère avec beaucoup plus de grâce et de dignité que je ne l’aurais fait. Si j’étais à sa place, toh mera chappal bahot pehle nikal chuka hota.

Nysa Devgn est la fille de Kajol et Ajay Devgn. Elle poursuit actuellement ses études supérieures en Suisse. Bien que ses parents appartiennent à un milieu cinématographique, Nysa n’a pas l’intention de poursuivre une carrière d’actrice. Cependant, elle parvient toujours à faire la une des journaux à cause de son apparence.

