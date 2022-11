Nysa Devgn à Janhvi Kapoor : style inspiré des Star Kids pour la saison des mariages

Sushmita Sen’belle-sœur Charu Asopa avait accusé Rajeev Sen d’adultère. Maintenant, dans une nouvelle mise à jour, l’actrice a révélé que Rajeev avait l’habitude d’éteindre toutes les caméras de sa maison lorsqu’elle n’était pas à Mumbai. Le couple avait décidé de donner une seconde chance à leur mariage. Ils ont lutté contre des problèmes de confiance et d’adultère dans leur relation. Charu a décidé de larguer Rajeev. Lors d’une interview avec Indian Express, Charu a révélé que lorsqu’elle se rendait quelque part, Rajeev éteignait toujours la caméra à la maison. Quand elle lui a demandé la raison derrière la même chose, il avait l’habitude de dire qu’elle voulait espionner la maison comme Bigg Boss.

C’était une petite chose à laquelle elle ne faisait pas attention. Il passait également toute sa journée dehors au nom du gymnase. Charu a également révélé que Rajeev n’était pas là lorsqu’elle portait leur fille Ziana. Elle a également affirmé que Rajeev n’était pas disponible émotionnellement et financièrement pour leur fille qui vient d’avoir un an récemment. Lorsque Ziana a attrapé la dengue et a été admise au Rajasthan, Charu a révélé que Rajeev est venu deux jours plus tard et a passé la plupart du temps dans un hôtel et non leur enfant hospitalisé.

Découvrez Rajeev Sen avec sa fille Ziana.

Charu avait révélé plus tôt dans une interview que lorsqu’elle était enceinte de huit mois, Rajeev ne lui avait jamais demandé comment elle se sentait. Au lieu de cela, il se plaindrait de rencontrer Tiger Shroff et Ranveer Singh au gymnase. Il ne demanderait jamais à Charu comment s’était passée sa journée car il y avait mille choses qui se passaient en elle quand elle était enceinte. Elle avait l’habitude de ne rien dire car il quittait à nouveau la maison.