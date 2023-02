Nysa Devgan se fait brutalement troller après que sa vidéo “complètement ivre” soit devenue virale, regardez

La fille d’Ajay Devgn et de Kajol, Nysa Devgn, a été aperçue dans un somptueux restaurant à Mumbai dimanche 12 février, faisant la fête avec d’autres enfants vedettes, dont les enfants de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, Suhana Khan. La fête a également été suivie par Ananya Panday, Palak Tiwari et d’autres enfants vedettes.

Nysa a atteint le lieu de la fête dans une robe courte rose chaude. Maintenant, une vidéo de la sortie de Nysa de la fête est devenue virale sur les réseaux sociaux et dans la vidéo, Nysa regarde dans un état d’ébriété.

Dans la vidéo, on peut voir Nysa Devgn sortir du restaurant par sa porte arrière et elle n’est pas capable de marcher correctement et l’agent de sécurité la soutient. Plusieurs paparazzis étaient présents sur les lieux et ils ont été sous le choc après avoir vu Nysa dans cet état. Sur la photo, on peut entendre l’un des paps dire “Soyez prudent”.

La vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux.





Les internautes ont brutalement accusé Nysa d’avoir “bu” à un si jeune âge. Un utilisateur a écrit : “J’espère que ses parents ne nous feront pas la leçon sur quoi que ce soit !!” Un autre a écrit : « Itni kitni pi li ». D’autres ont écrit: “Itni kam me vieillit les boissons et tout.”