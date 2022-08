Nysa Devgan fait la fête avec Janhvi Kapoor, les photos prennent d’assaut Internet

La fille de l’actrice de Bollywood Kajol et de la fille d’Ajay Devgn, Nysa Devgn, est revenue en Inde et a été vue en train de faire la fête avec l’actrice de Dhadak Janhvi Kapoor dimanche. Orhan Awatramani, qui est un ami très proche de Janhvi, a partagé leurs photos sur Instagram.

Orhan est allé sur Instagram et a partagé une série de photos avec Nysa, Janhvi et d’autres amis. On peut voir Nysa portant un haut bleu et une jupe en jean, tandis que Janhvi a opté pour un haut noir. Plus tôt, Orhan, Nysa et Ahan Shetty ont été vus faire la fête à Londres.

Dans une récente interview, Kajol a parlé de la carrière de ses enfants tout en parlant à Bollywood Bubble et a déclaré : “Quant à mes enfants, je pense que je les soutiendrai dans tout ce qu’ils veulent faire. Jo bhi karna hai unko aussi longtemps que khush rahein. Tant qu’ils sont heureux et épanouis. Je pense que mon plus grand travail en tant que mère n’est pas de les guider vers l’industrie cinématographique, mais de les guider vers tout ce qui les rend heureux, d’en faire des membres productifs de la société.”

En parlant des débuts de Nysa à Bollywood, Kajol a ajouté : “Je pense que Nysa est quelqu’un qui prendra cette décision par elle-même. Comme je l’ai dit, je ne la repousse pas, je ne la pousse pas vers ça, c’est quelque chose qu’elle fera pour elle-même. Elle a 18 ans, c’est une femme adulte, une jeune femme.

Ajay dans une interview avec Film Companion, avait déclaré: «Je ne sais pas si elle veut entrer dans cette ligne. Jusqu’à présent, elle s’est montrée désintéressée. Tout peut changer à tout moment avec les enfants. Elle est à l’étranger, elle étudie en ce moment.

Côté travail, Good Luck Jerry, avec Janhvi Kapoor, est sorti. La comédie dramatique policière, produite par Aanand L. Rai et réalisée par Sidharth Sengupta, a fait ses débuts sur Disney+ Hotstar le 29 juillet. Nous avons pu voir les deux côtés de Janhvi dans le film : la fille innocente du Bihar et le trafiquant de drogue. Maintenant que le film a été vu, les fans tweetent leurs opinions à ce sujet.