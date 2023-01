Nysa Devgan enfile un costume de salwar alors qu’elle visite le temple Siddhivinayak avec sa mère Kajol, les internautes disent “Poo bani Parvati”

Dimanche, la fille d’Ajay Devgn, Nysa Devgan, a été aperçue portant un salwar, un costume et un costume de couleur blanche desi alors qu’elle visitait le temple Siddhivinayak avec sa mère Kajol. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo de la même chose sur les réseaux sociaux. Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est l’attention vestimentaire de Nysa. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “

Face dekh ke lagta hai ki pure kapde pehne ka pasand nai hai. Le second a dit: “Kya ladki hai yr ye .. ab full kapdo me .. kyu ??” Le troisième a dit: “ichle kuch dino se bahut mauvaise publicité ho rahi thi iski à cause de quelques photos et vidéos ivres lors de soirées tout en exposant trop de peau. image padega sahi karne k liye.”





Le quatrième a dit : « Poo bani parvati ! Le cinquième dit : « Ye to wahi hai na jo us girgit ke sath ghumrahi thi adhe kapde pehen ke lgta hai maa paap dhulane leke jarahi hai beti ko. Le sixième a dit : « On dirait… Après la 31e fête… Kajol ne veut pas de ki oory ke sath rahe… Parce que ça gâche l’image de la famille devgan… Ghar pe barabar daat padi hai . . Nysa ko, tout comme notre famille .. J’espère qu’elle se concentrera sur sa carrière, tout comme Kajol l’a fait DDLJ, kkhh, etc.

Plus tôt, lors d’un entretien avec Mashable India, Kajol a déclaré que l’exposition aux médias sociaux avait affecté dans une certaine mesure l’élément de surprise et la confidentialité. Se souvenant de son enfance, sans Internet, Kajol a déclaré: “A cette époque, il n’y avait pas de médias sociaux, donc je pense que la vie était beaucoup plus facile pour nous en tant qu’enfants.” Elle a en outre ajouté qu’avant d’entrer à Bollywood, même elle était connue comme la fille de Tanuja par quelques passionnés de cinéma. Mais elle est surprise de la façon dont Nysa a attiré ses fans à Singapour. Kajol a affirmé: “Oui, les gens savaient que je suis la fille de Tanuja et il y avait une certaine idée préconçue mais pas autant qu’aujourd’hui. Nysa étudiait à Singapour. Quelques fois, des gens l’ont arrêtée dans le bus et ont pris son autographe .”

