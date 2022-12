Nysa Devgan a l’air brûlante alors qu’elle fait la fête avec Ibrahim Ali Khan, Mahikaa Rampal

Nysa Devgan, la fille d’Ajay Devgn et Kajol, fait des apparitions en s’amusant avec ses amis, Mahikaa Rampal et Ibrahim Ali Khan. Les enfants célèbres se sont présentés ensemble à la fête de Noël de Mumbai dimanche. Nysa et Mahika, qui viennent du Royaume-Uni, passent les vacances à Mumbai. Ils sont apparus dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des paparazzi et des pages de fans prises en dehors d’une fête de Noël. Ils ont également été vus avec leur copain Orhan Awatramani, également connu sous le nom d’Orry.

Sur Instagram, une vidéo de Nysa Devgan arrivant à la fête de Noël alors qu’elle était assise dans une voiture avec Mahika et Ibrahim de chaque côté a été publiée. Les enfants vedettes se sont assis à l’intérieur de la voiture alors qu’elle était envahie par des paparazzis avant de sortir ensemble. Ibrahim et Mahika ont complété leurs tenues décontractées avec des vestes noires, tandis que Nysa se démarquait dans une robe rose.









Pour les non-initiés, lors d’une conversation avec Mashable India, la mère de Nysa, Kajol, avait déclaré: “A cette époque, il n’y avait pas de médias sociaux, donc je pense que la vie était beaucoup plus facile pour nous en tant qu’enfants. Oui, les gens savaient que je suis la fille de Tanuja et il y avait une certaine idée préconçue mais pas autant qu’aujourd’hui. Nysa étudiait à Singapour. Quelques fois des gens l’ont arrêtée dans le bus et lui ont pris un autographe… Alors, c’est étrange mais elle est connue dans le monde entier. Je ne l’étais pas avant de commencer à jouer dans des films. Au moins, j’avais la liberté que si j’allais quelque part, comme Londres, il n’y avait pas autant de gens qui me connaissaient jusqu’à ce que je me lance moi-même dans le cinéma.

Les enfants célèbres sont fréquemment aperçus en train de s’amuser avec leurs amis, dont la starlette Janhvi Kapoor et sa sœur, Khushi Kapoor.