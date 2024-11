Nylander marque deux fois, les Maple Leafs battent Kraken

Tavares a obtenu la passe secondaire sur le but de Nylander pour prolonger sa séquence de points à six matchs (trois buts, six passes).

« Assez solide », a déclaré Bérubé. «Je pensais qu’avant qu’il ne tombe malade, il allait bien, mais la maladie l’a affecté. Il a perdu 10 livres, donc c’était du point de vue énergétique et tout ça pendant trois matchs ou plus [were affected]. Mais il a été lourd avec les rondelles, fort avec la rondelle, avec un bâton lourd, il a bien fait les petites choses, les mises au jeu, toutes les bonnes choses.

Les Maple Leafs ont poussé le score à 3-0 à 9 :24 lorsque Nylander a marqué au même endroit, cette fois lorsque Tavares l’a trouvé avec une passe alors qu’il tournait sur un genou dans l’enclave.

« C’est un peu une supposition », a déclaré Tavares à propos de sa passe. « Au fur et à mesure que le jeu se développe et que vous arrivez à cet endroit, vous avez une idée de l’endroit où les gars pourraient se trouver et vous essayez simplement de placer la rondelle au bon endroit et si cela ne fonctionne pas, cela vous donne un bon endroit pour travailler. pour le récupérer. Mais au fur et à mesure de l’évolution, je pensais que lui ou Patch (Max Pacioretty) auraient dérivé de ce côté-là et je suis heureux que cela ait fonctionné.

Tolvanen a réduit la marque à 3-1 à 16:32 de la troisième période lorsqu’il a déjoué le bloqueur de Woll depuis l’enclave alors qu’il avait un avantage de 6 contre 5 avec Daccord retiré pour un patineur supplémentaire.

Matthews a tiré dans un filet vide à 18 min 17 s, en sortant de la bande en zone neutre depuis sa propre ligne bleue pour la finale 4-1.

« Il m’a dit qu’il excellait en géométrie », a plaisanté Knies.

REMARQUES : Matty Beniers a obtenu une passe pour prolonger sa séquence de points à quatre matchs consécutifs (deux buts, quatre passes)… Le défenseur du Kraken Cale Fleury, qui a été rappelé de Coachella Valley de la Ligue américaine de hockey lundi, a réussi un tir en 11:47 lors de sa saison début.