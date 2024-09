Nylander accepte de jouer au poste de centre pour Berube à une condition – The Hockey Writers – Toronto Maple Leafs

L’entraîneur-chef Craig Berube a annoncé et William Nylander a confirmé que l’ailier dynamique débutera le camp d’entraînement au poste de centre. Nylander débutera avec Max Domi sur son flanc, ce qui marque la deuxième fois en deux saisons que l’équipe tente de placer Nylander au centre.

La première tentative a été si brève qu’il n’est pas juste de qualifier l’expérience de désastre absolu. Cette saison, les Leafs adoptent une approche différente, car Berube voit les choses (espérons-le) un peu différemment de Sheldon Keefe.

Les Maple Leafs ont abandonné leur plan de match de la saison dernière

La saison dernière, sous la direction de l’ancien entraîneur-chef du club, Nylander a eu la chance de jouer au centre, mais cela n’a pas eu de succès. Après quelques matchs, Keefe a mis un terme à l’expérience. Il avait exprimé le désir de transférer Nylander au centre de la glace et avait même dit que ce ne serait pas une expérience unique. Cependant, lorsque les choses se sont gâtées, Nylander s’est retrouvé relégué à sa position familière sur l’aile, où il excellait en attaque.

Interrogé sur les raisons de l’échec de cette expérience au début de la saison, Nylander a répondu : « Je ne sais pas. Je vais peut-être devoir demander à mon ancien entraîneur à ce sujet. »

Nylander a conclu un accord avec Berube

Alors que l’équipe et l’attaquant tentent à nouveau cette option, Nylander a exprimé son enthousiasme à l’égard de l’idée, mais a déclaré qu’il avait dit à son entraîneur qu’il ne le ferait qu’à une seule condition. Il a noté : « Je suis excité. J’ai dit à Chief que le plus important, c’est que je ne peux pas simplement jouer un match si je veux essayer de jouer au centre. Nous sommes d’accord là-dessus », a-t-il déclaré.

Morgan Rielly et William Nylander des Maple Leafs de Toronto célèbrent un but en prolongation lors du troisième match du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2023 contre le Lightning de Tampa Bay (Photo de Mike Ehrmann/Getty Images)

Cet « accord » entre Nylander et Berube semble être un signe que les deux hommes sont véritablement disposés à explorer ce changement de position, plutôt que de le considérer comme une expérience temporaire. Il témoigne également des différences potentielles dans la relation entre Keefe et Nylander par rapport à celle entre Nylander et Berube.

Selon David Alter de Les nouvelles du hockeyce nouveau départ pour Nylander et Berube est peut-être ce qui est nécessaire pour que cette expérience réussisse. La dynamique sous Keefe a peut-être contribué aux difficultés de Nylander, étant donné l’habitude de l’entraîneur de revenir à ce qui a fonctionné dans le passé et sa réticence à lui laisser du temps. L’année de contrat imminente de Nylander a ajouté une pression supplémentaire.

Maintenant, avec le contrat terminé et un nouvel entraîneur qui a le feu vert du directeur général, cela pourrait réellement fonctionner.

Berube souhaite travailler avec Nylander pour voir ce centre évoluer

Berube, connu pour sa patience et sa volonté de développer les joueurs, est prêt à donner à Nylander le temps nécessaire pour s’adapter. Il souhaite travailler en étroite collaboration avec Nylander sur les aspects clés de la position de centre, notamment les mises au jeu et les responsabilités défensives. Leur engagement combiné à permettre à ce changement de réussir ou d’échouer en fonction de ses propres mérites est la clé.

Ce qui sera intéressant à observer, c’est l’engagement de Berube. Keefe avait déjà pris des engagements similaires par le passé, déclarant : « Ce ne sera pas un match unique, un match d’un jour ou un match de pré-saison. Nous voulons laisser le temps aux choses. » Il est rapidement revenu sur sa parole.

La différence cette fois-ci réside peut-être dans la relation entre Berube et Brad Treliving. Luke Fox de Sportsnet suggère que Berube, qui a été sélectionné personnellement par Treliving, a la confiance totale du directeur général. Les deux sont sur la même longueur d’onde et cela signifie que Treliving est prêt à accepter toute décision que Berube prendra. Cela comprend le plan de développer trois lignes de frappe tout en intégrant un état d’esprit défensif dans les trois unités.

L’expérience de Nylander au centre peut-elle fonctionner ? Le jury n’a pas encore rendu son verdict. Au moins, cette fois, ils auront tout le temps nécessaire pour rendre leur décision finale.