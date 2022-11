Nyla Hayes crée des NFT pour soutenir Save The Music Foundation

Nous aimons le voir!

Artiste numérique de 13 ans Nyla Hayes est déjà en train de changer la culture en tant que tout premier artiste en résidence de TIME Magazine qui a créé des NFT commandés par Cadillac pour soutenir la fondation Save The Music dans le cadre de l’innovation du géant de l’automobile Campagne Avenir noir.

Les NFT, créés dans le célèbre style “Long Neckie” de Hayes, représentent la première entrée de Cadillac dans l’espace Web3, qui comprend des marchés basés sur des jetons.

Cadillac a commandé deux NFT pour la vente aux enchères : Adira, la Gold Edition Long Neckie, une NFT exclusive et Adira, la Silver 120 Anniversary Edition disponible pour plusieurs acheteurs.

La Gold Edition NFT s’est vendue pour 1,888 ETH, ce qui équivaut à plus de 3 500 $ au moment de l’enchère. L’édition Silver NFT, qui commémore le 120e anniversaire de Cadillac, s’est vendue à 0,2 ETH avec 75 acheteurs, pour un total d’environ 20 000 $.

“Adira représente un super-héros Black Woman”, a déclaré Hayes. “Elle s’aligne sur la marque Cadillac grâce à sa position audacieuse, confiante, puissante, luxueuse et électrisante.”

Le produit de la vente des NFT Black Future Long Neckie combiné à une contribution de 55 000 $ de Cadillac sera reversé au programme de subventions J. Dilla Music Tech de la Save The Music Foundation.

Ce programme enseigne aux étudiants des compétences en création de musique électronique, en ingénierie audio, en enregistrement et en production qui les aideront à se préparer à des rôles d’ingénieur du son dans l’industrie automobile.

« En tant que championne des grands rêves et des ambitions audacieuses, Cadillac encourage les étudiants à poursuivre leurs passions », a déclaré Juanita Slappyresponsable du marketing multiculturel chez Cadillac. Nous sommes ravis de soutenir la Save the Music Foundation et ses efforts pour inciter les étudiants à faire carrière dans la technologie musicale. L’ingénierie du son est un domaine important et en plein essor dans l’industrie automobile, et nous avons vu à quel point ce programme engageait à susciter l’intérêt pour ce type d’art en tant que carrière.

Les subventions de la Save the Music Foundation ont aidé plus de 2 000 écoles à travers le pays à démarrer et à maintenir leurs programmes de musique.

“En tant que l’une des premières organisations à but non lucratif à expérimenter cette tactique de collecte de fonds innovante, cette collaboration a marqué un tournant dans l’approche de l’organisation non seulement pour la collecte de fonds, mais aussi pour l’éducation musicale en général”, a déclaré Danielle Zalaznick, directeur du développement de Save The Music Foundation. “Ce n’est qu’un aperçu d’une série de projets nouveaux et innovants à venir.”

Le programme J. Dilla Music Tech a été lancé à Detroit avec le soutien de Cadillac en 2019 et utilisera la contribution de 55 000 $ pour étendre le programme à une autre école secondaire de Detroit en 2023.

Une fois lancée, chaque subvention J. Dilla Music Tech fournit une programmation pendant 10 ans, impactant des centaines d’étudiants à travers chaque investissement.

La campagne Black Future de Cadillac (récompensée du meilleur marketing de contenu par Online Media Marketing & Advertising (OMMA) met non seulement en évidence les NFT d’artistes en plein essor, mais affiche l’art noir à travers des visuels convaincants et une musique captivante tout en mettant en vedette l’Escalade-V 2023, le VUS pleine grandeur le plus puissant de l’industrie .