Nygren sera assermenté en tant que prochain président de la Nation Navajo

FORT DEFIANCE, Arizona (AP) – Buu Nygren sera assermenté mardi en tant que prochain président de la vaste nation Navajo, un travail qui mettra à l’épreuve sa capacité à tenir ses promesses de fournir de l’eau, de l’électricité et du haut débit à des dizaines de milliers de personnes. ne l’ai pas.

Nygren a battu le président sortant Jonathan Nez aux élections générales de la tribu par environ 3 500 voix. Le bureau recoupe fortement le gouvernement fédéral, tout comme d’autres tribus qui reçoivent un financement fédéral pour des services tels que le logement, les soins de santé, l’éducation et la sécurité publique. La Nation Navajo possède également des biens à DC

Nygren a déclaré qu’il garderait largement son attention locale.

“Nous ne sommes pas ici pour la notoriété, nous ne sommes pas ici pour être sous les projecteurs”, a-t-il déclaré à l’Associated Press pendant la saison électorale. « Nous sommes ici pour nous mettre au travail et nous assurer que les aînés peuvent vivre le reste de leur vie avec les nécessités dont ils ont besoin.

Nygren, 36 ans, sera la plus jeune à occuper la présidence tribale et n’a jamais occupé de poste politique, bien qu’il ait été candidat à la vice-présidence en 2018. Sa vice-présidente, Richelle Montoya, sera la première femme à occuper ce poste.

“Je n’ai jamais pensé que ce n’était pas ma place, que ce n’était pas quelque chose que je ne pouvais pas faire”, a déclaré Montoya après les élections. “Ce sentiment se poursuivra avec les générations après moi alors qu’elles prendront la décision de diriger la nation.”

L’inauguration aura lieu dans une arène couverte à Fort Defiance, juste au nord de la capitale tribale de Window Rock. Il sera suivi d’un déjeuner public au parc des expositions de Window Rock, d’une célébration gospel, d’un chant et d’une danse, d’un spectacle d’humour, d’un pow-wow et d’un bal inaugural.

La nation Navajo est la plus grande réserve amérindienne des États-Unis avec une superficie de 27 000 miles carrés (69 000 kilomètres carrés). Il s’étend dans certaines parties du Nouveau-Mexique, de l’Arizona et de l’Utah. Sa population d’environ 400 000 habitants est la deuxième après la nation Cherokee de l’Oklahoma.

Nygren a apporté une énergie à la course présidentielle qui a trouvé un écho auprès des électeurs, faisant campagne avec sa femme, l’ancienne représentante de l’État de l’Arizona, Jasmine Blackwater-Nygren. Il avait un talent pour la parole montante et descendante et a créé un look signature avec ses cheveux attachés en un chignon traditionnel, un chapeau noir à larges bords, un pantalon bleu et une chemise à manches longues bleu plus clair.

Nygren est à moitié vietnamien mais n’a jamais connu son père. Il a été élevé dans la partie Utah de la réserve par sa défunte mère dans une maison sans électricité ni eau courante, a-t-il déclaré. Il a une formation en gestion de la construction et a déclaré qu’il s’attend à ce que les citoyens tribaux le tiennent responsable en tant que président.

Nygren s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les 24 membres du Conseil de la Nation Navajo qui seront également assermentés mardi avec d’autres élus. Environ un tiers du conseil sera composé de femmes, un nombre record.

Certaines des priorités de la déléguée comprennent les infrastructures, la lutte contre les maux sociaux et les traumatismes générationnels, le renforcement de l’application de la loi, la gestion d’un budget et la poursuite de l’attention sur l’épidémie d’Autochtones disparus et tués.

“Je sais que la plupart d’entre nous, en tant que femmes, allons avoir cette indication naturelle d’aimer notre peuple, de donner la priorité à notre peuple, de comprendre qu’il y a une plus grande responsabilité de protéger nos maisons, c’est-à-dire la nation Navajo”, a déclaré Shaandiin Parrish, qui était élu au conseil.

La déléguée de retour, Amber Kanazbah Crotty, a déclaré qu’elle avait hâte d’avoir des conversations difficiles où les législateurs tribaux pourraient affronter des problèmes, apprendre des expériences partagées et examiner les défis qui conduisent à la victimisation des familles et aux services non fournis aux Navajos.

Une chose ne devrait pas être attendue des femmes dirigeantes, a-t-elle déclaré.

“Bien que l’éducation fasse partie de notre enseignement, nous ne pouvons pas retenir le bagage émotionnel des autres”, a déclaré Kanazbah Crotty. “Ce que je veux dire par là, c’est que l’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’en tant que femmes dirigeantes, nous soyons ici pour régler tous les problèmes.”

Nez et le conseil précédent ont jeté les bases de projets d’infrastructure en utilisant l’argent que la tribu a reçu dans le cadre de l’aide fédérale aux secours contre les coronavirus. Mais Nygren a déclaré que ces décisions pourraient devoir être réexaminées. Nez craint que tout changement ne compromette la tribu en ne respectant pas les délais de dépense de l’argent.

Dans l’une de ses dernières actions, Nez a opposé son veto à la législation lundi pour étendre l’exploration et le développement pétroliers et gaziers, y compris pour l’hélium, sur la réserve. Il a déclaré que les communautés concernées n’étaient pas parvenues à un consensus et que les préoccupations concernant le partage des bénéfices et la santé n’étaient pas résolues.

___

Fonseca couvre les communautés autochtones dans l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-la sur Twitter : @FonsecaAP

Felicia Fonseca, Associated Press