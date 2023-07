Nyck de Vries rompt le silence sur la sortie d’AlphaTauri F1 après avoir été remplacé par Daniel Ricciardo avant le GP de Hongrie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'ancien pilote de Toro Rosso, Jaime Alguersuari, explique pourquoi Nyck de Vries a perdu son siège chez AlphaTauri et comment ses performances par rapport à Yuki Tsunoda l'ont rendu vulnérable.

Nyck de Vries a admis « ça fait mal » de perdre son siège AlphaTauri sur la grille de Formule 1 après avoir parlé pour la première fois de son départ.

De Vries a été remplacé par Daniel Ricciardo la semaine dernière avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end, Christian Horner confirmant que le Néerlandais « ne correspondait pas » au programme junior.

Yuki Tsunoda a largement surclassé De Vries, qui a impressionné lors d’une apparition unique pour Williams au Grand Prix d’Italie de l’année dernière, lors de leurs 10 courses ensemble.

« Une petite note de ma part… Après les événements récents, j’ai décidé de prendre un peu de temps pour moi loin des réseaux sociaux, ce que je continuerai à faire », a écrit De Vries sur Instagram.

« Je voudrais remercier Red Bull et la Scuderia AlphaTauri pour l’opportunité de vivre mon rêve. Bien sûr, ça fait mal que la chance de F1 dont je rêvais depuis si longtemps se soit terminée prématurément. Mais la vie n’est pas une destination, c’est un voyage, et parfois vous devez prendre la route difficile pour arriver là où vous voulez être.

« Je suis reconnaissant pour nos vies privilégiées, fier de notre parcours et de ma famille. Ce n’est qu’une autre expérience, nous passons à autre chose et attendons avec impatience le prochain chapitre.

Ted Kravitz dit que Daniel Ricciardo pourrait défier Sergio Perez pour sa place au Red Bull la saison prochaine s'il est capable d'empêcher Alpha Tauri de terminer dernier du championnat des constructeurs

« Merci à tous pour vos messages aimables et encourageants au cours de la semaine dernière. Cela fait chaud au cœur de ressentir votre soutien. »

En référence aux médias qui ont affirmé que De Vries leur avait parlé après l’annonce de la perte de son siège, il a ajouté : « PS : j’ai reçu des articles intéressants sur des choses que j’ai dites la semaine dernière. Pour plus de clarté, je n’ai parlé à aucun média et pour le moment, je vais profiter d’un peu de temps pour moi. Je vous souhaite à tous un bel été. »

Horner: De Vries n’a pas tout à fait atteint le but

De Vries a appris qu’il avait perdu son siège le mardi après le Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que Daniel Ricciardo effectuait un test de pneus pour Red Bull et Pirelli.

Helmut Marko de Red Bull a annoncé la nouvelle à De Vries très tôt dans le test de Ricciardo et Horner a déclaré que le déménagement s’était produit « plus rapidement que prévu ».

« Cela devenait évidemment une situation difficile pour Nyck de Vries. Mais on attendait beaucoup de lui car, bien qu’inexpérimenté en Formule 1, il est évidemment un pilote très expérimenté », a ajouté le patron de l’équipe Red Bull sur le podcast F1 Nation.

Jaime Alguersuari estime que l'éducation en karting de Max Verstappen associée à son talent « spécial » le distingue du reste de la grille.

« Je pense qu’il y avait un sentiment général que Nyck n’atteignait pas tout à fait la marque. Et puis la question était, quelles sont les options si nous devions changer les choses ?

« Et du point de vue de Red Bull Racing, l’option la plus intéressante pour moi était de voir comment Daniel se comportait. C’est donc la décision qui a été prise. Tout s’est passé assez rapidement et le voici pour le Grand Prix de Hongrie. »

Red Bull est-il trop dur avec ses pilotes juniors ?

Jaime Alguersuari a conduit pour Toro Rosso, maintenant connu sous le nom d’AlphaTauri, de 2009 à 2011, mais a été abandonné à la fin de la saison malgré la victoire de son coéquipier Sébastien Buemi et sept classements parmi les 10 premiers.

S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Alguersuari a expliqué qu’il comprenait le point de vue de Red Bull car ils ont besoin de pilotes pour livrer.

L'ancien pilote de Toro Rosso, Jaime Alguersuari, pense que l'équipe junior Red Bull n'a plus de succès et Sergio Perez, qui pilote pour Red Bull, montre qu'il y a moins d'opportunités.

« La façon dont ils [Red Bull] acte n’est parfois pas juste. Ce qu’ils ont fait avec moi et Buemi n’était pas une manière très généreuse et sportive de se débarrasser de deux pilotes », a-t-il déclaré.

« Cela n’a pas été décidé sur les résultats, cela a été décidé sur des aspects commerciaux et d’autres choses intéressantes. Mais c’est ainsi que fonctionne la F1 et vous devez l’accepter.

« Mais, j’ai passé un bon moment avec eux et j’ai apprécié chaque instant. Mais même les moments de pression vont bien. Si vous ne pouvez pas gérer la pression, vous ne pouvez pas gérer le moment où vous avez une voiture gagnante et êtes sur le point de devenir mondial champion. Vous devez livrer.

« Je suis d’accord avec leur façon de travailler. Je ne suis tout simplement pas d’accord avec la façon dont ils appliquent parfois les choses à certains conducteurs. Si vous ne fournissez pas de résultats et que vous n’êtes pas là où vous devriez être, ils ont le droit de vous faire sortir parce qu’ils vous demandent le meilleur. »

Revivez certains des moments les plus dramatiques au fil des années au Grand Prix de Hongrie

Calendrier en direct du GP de Hongrie de Sky Sports F1

jeudi 20 juillet

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 21 juillet

8h55 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h00 : Premier entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 12h30)

14h : Qualifications F3

14h45 : Qualifications F2

15h40 : 2e entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 16h00)

17h15 : Le Salon de la F1

samedi 22 juillet

8h45 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP de Hongrie (Vitrine du ciel)

15h : QUALIFICATIONS GP DE HONGRIE (Sky Showcase)

17h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 23 juillet

7h20 : course de fond F3

9h00 : F2 Feature Race

11h : Porsche Supercup

12h30 : Grand Prix dimanche – Préparation du GP de Hongrie

13h30 : F1 Juniors : Grand Prix de Hongrie (Sky Sports Mix et Sky Showcase)

14h : Le GRAND PRIX DE HONGRIE

16h : Checkered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

17h : Carnet de notes de Ted

