Nyck de Vries: le pilote de réserve Mercedes dit “ce n’est pas acquis” sur un trajet de Formule 1 pour 2023

Nyck de Vries parle à Martin Brundle de ses débuts “de rêve” en Formule 1 et de ses espoirs d’obtenir un siège pour 2023

Nyck de Vries est catégorique, il n’y a aucune certitude quant à savoir s’il gagnera un volant en Formule 1 en 2023, bien qu’il soit fortement lié à l’un des rares sièges restants.

Le champion de Formule E 2021 a été largement annoncé comme étant sur le point de remplacer Pierre Gasly – qui devrait rejoindre Alpine à la place de Fernando Alonso, lié à Aston Martin – à Alpha Tauri aux côtés de Yuki Tsunoda l’année prochaine, et une annonce pourrait être faite avant le japonais de cette semaine. grand Prix

Le stock de De Vries a encore été renforcé par une neuvième place lors de ses débuts en F1 au Grand Prix d’Italie le mois dernier. Cependant, dans un entretien avec Sports du ciel Le spécialiste Martin Brundle, le pilote de réserve de Mercedes, a insisté sur le fait qu’il y avait de nombreux facteurs pour savoir s’il obtiendrait un volant à temps plein.

De Vries a été lié à une place à Alpha Tauri pour 2023

“Ce n’est pas acquis”, a déclaré De Vries Sky Sports F1. “Mon apparition à Monza a aidé et renforcé ma réputation en peu de temps, mais ce n’est pas à moi de décider si je dois être dans une voiture ou non.

“J’espère que le moment viendra à moi, et qu’il se matérialisera en une opportunité.

“Pour avoir une opportunité en Formule 1, tout doit être parfait, et c’est une question de timing et d’élan.

“Je ne suis pas le premier à partir pour faire autre chose et peut-être revenir pour avoir une opportunité ou être un peu sur la touche.”

Avant de faire son premier départ en F1 à Monza, l’expérience précédente de De Vries dans le sport avait été des sorties d’entraînement pour Williams et Mercedes en Espagne et en France respectivement plus tôt cette année.

Il avait même participé aux essais du vendredi pour Aston Martin au Grand Prix d’Italie, mais a été amené à la hâte par Williams pour le reste du week-end lorsqu’Alex Albon a été transporté à l’hôpital après avoir développé une appendicite.

“J’étais un peu stressé comme” qu’est-ce qui se passe? “, et on m’a dit” vous conduisez peut-être “”, a déclaré De Vries, se souvenant du moment où il a reçu le premier appel téléphonique le samedi matin à Monza lui disant qu’il était nécessaire.

“Alors, je me suis précipité dans la réunion d’ingénierie, je me suis préparé pour le FP3 et pendant que tout cela se passait, j’ai été informé que je faisais le week-end.

“Je pense que c’était une bonne chose que ce soit arrivé si vite, si inattendu et si soudain, parce que si vous savez qu’une semaine avant vous allez débuter votre premier week-end de Grand Prix, la pression et les nerfs ne font que monter.

“J’ai très vite dû les éloigner et me concentrer sur ce que j’avais réellement à faire.”

Bien qu’il ait été propulsé sur la sellette pour ses débuts inattendus en Grand Prix, le Néerlandais s’est comporté de manière honorable – en commençant par se qualifier pour le deuxième tour de qualification et en obtenant la 13e place, avant d’être finalement repoussé sur la grille pour commencer huitième après que des pénalités de grille ont été appliquées à ses rivaux.

Sa neuvième place le lendemain lui a permis de marquer deux points sur son arc en F1 et bien qu’il soit satisfait d’avoir eu un impact sur son premier départ, De Vries garde les pieds sur terre.

“Je suis reconnaissant que ce soit un très bon début, mais en même temps, je veux être humble et reconnaître qu’il y avait cinq pénalités sur la grille devant nous, ce qui nous a fait passer de la 13e à la 8e place sur la grille”, a-t-il déclaré.

“Il y a eu des abandons, la voiture de sécurité à la fin parce que nous souffrions d’un problème de frein avant droit, donc il semblait que toutes les étoiles étaient alignées, et je suppose.

“Je lui en suis reconnaissant, je le reconnais, mais nous avons aussi fait le travail.”