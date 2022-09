NYCFC est officiellement l’une des pires équipes de la MLS, Philly monte

Nous avons dit que si LAFC trébuchait encore, ils perdraient leur première place, et ils n’ont pas seulement perdu – ils ont perdu contre le Dynamo de Houston.

L’Austin FC voulait-il en profiter ? Sûrement pas. Que diriez-vous de CF Montréal? Un peu.

L’Union de Philadelphie ? Tout ce qu’ils ont fait est Faire un record pour la séquence de quatre matchs la plus dominante de l’histoire de la MLS.

Maintenant, la question est : qui avez-vous obtenu pour le Bouclier des supporters ? Prenez-vous en main le match de LAFC ou celui de l’Union, eh bien, tout le reste.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : Samedi contre Orlando City, 19 h 30 HE, ESPN +

Votre nouvelle équipe n ° 1 n’a pas remporté de victoires 6-0 cette semaine, mais 4-1 contre Atlanta et une confortable défaite 2-0 contre les Red Bulls devront faire l’affaire alors qu’ils poursuivent le record de tous les temps de différence de buts. Couronnez-les.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : Vendredi contre Columbus, 19 h 30 HE, ESPN +

Montréal est tombé à domicile contre RBNY, mais ils ont rebondi en remportant la Classique canadienne de façon sauvage. Ils n’ont peut-être pas le pouvoir vedette du TFC, mais ils ont montré qu’ils pouvaient surpasser les scintillants du lac Ontario.

jouer 0:53 Djordje Mihailovic but 21e minute Toronto FC 2-2 Montreal Impact

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : Samedi au FC Dallas, 20 h 30 HE, ESPN +

Ils ne sont plus sur une séquence de défaites après avoir éliminé la RSL dimanche, mais cela ne suffit pas pour arrêter une petite chute. Non seulement ils ont perdu trois matchs de suite, mais leur troisième est venu contre le modeste Houston mercredi. Les Black and Gold n’ont toujours pas beaucoup de clarté sur ce à quoi ressemble leur meilleur XI après les séries éliminatoires et, avant même d’y arriver, ils ont un combat pour le Shield entre leurs mains. Bouclez votre ceinture, les garçons.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : Samedi à Seattle, 20 h HE, ESPN +

Les pertes à Nashville et Portland changent-elles beaucoup la trajectoire du Verde ? Pas vraiment. Cela peut cependant changer la course au MVP et coûter de l’argenterie à Sebastián Driussi.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : Samedi contre LAFC, 20h30 HE, ESPN +

Tout ce que nous avons demandé à Dallas cette saison, c’est un peu de cruauté à la hauteur de leur contrôle du jeu. Aller au Minnesota et enterrer les Loons, 3-0, se qualifie.

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : Samedi à Portland, 22 h HE, ESPN +

L’équipe de l’été a perdu deux matchs 3-0 cette semaine, à Salt Lake et contre Dallas à domicile. L’absence de Bikaye Dibassy s’est révélée avec une rapidité effrayante.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : Samedi contre la Nouvelle-Angleterre, 18 h HE, ESPN +

Gagner à Montréal et perdre avec Philly en ville devrait nous en dire long sur RBNY, mais cela n’a fait que renforcer ce que nous savons déjà : c’est la meilleure équipe sur route de la ligue et l’une des pires de la MLS à domicile. Sauf sept mois après le début de la saison, cela n’a toujours aucun sens.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : Samedi contre LA Galaxy, 15 h 30 HE

Hany Muktar a les chiffres pour remporter le MVP et maintenant il a aussi le moment décisif. Accueillir Sebastian Driussi chez lui et en marquer deux pour éviscérer Austin est de sang-froid. Oh, et c’est arrivé quelques jours après qu’il ait réussi un tour du chapeau pour battre le Colorado. C’était une semaine de tous les temps “I CALLED GAME”.

jouer 2:05 Hany Mukhtar de Nashville prend les choses en main, marquant trois buts pour mener son club à la victoire.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : Samedi contre DC United, 21h30 HE, ESPN +

Trois points d’une semaine Minnesota et LAFC? Prends-le et cours.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : Samedi à Philadelphie, 19 h 30 HE, ESPN +

Le retour des Lions contre Seattle résume parfaitement pourquoi vous voulez croire en cette équipe, mais vous ne pouvez pas vraiment leur faire confiance.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : Vendredi à Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

Vous savez que les Crew sont des vrais parce qu’ils n’ont pas appelé les flics après que Gaga Slonina leur ait volé une victoire.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : Samedi à Atlanta, 19 h 30 HE, ESPN +

Qu’est-ce qui pique le plus : prendre deux buts d’avance sur votre rival en sept minutes et perdre ou battre une équipe affaiblie, mais ne pas prendre les trois points dont vous aviez désespérément besoin et que vous méritiez pour entrer dans les séries éliminatoires ? Ce fut une semaine difficile pour le TFC contre Montréal et LA.

jouer 0:47 Lorenzo Insigne but 93e minute Toronto FC 3-4 Impact de Montréal

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : Samedi contre Minnesota United, 22 h HE, ESPN +

Les Timbers sont en train de tout mettre en place juste à temps et seront difficiles à sortir des séries éliminatoires. Déjà entendu celui-là ? Les victoires contre Austin et Atlanta leur permettent de détenir la seule place de Cascadia en séries éliminatoires une semaine après avoir remporté la Coupe Cascadia.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : Mercredi au NYCFC, 20 h HE, ESPN +

Les Garys ont battu Charlotte, mais, plus impressionnant encore, personne au stade TQL ne s’est noyé dans la mousson qu’ils ont traversée.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : Samedi à Nashville, 15 h 30 HE

Place aux éliminatoires en jeu, à domicile, contre l’une des dernières équipes de la MLS et Chicharito avec un penalty pour la gagner. C’est un gimme, à moins que vous ne soyez le Galaxy, auquel cas c’est un moment de bêtisier de tous les temps avec un Panenka raté. Siri, résumez les six dernières années du LA Galaxy, s’il vous plaît.

jouer 0:23 Galaxy se contente du match nul après l’arrêt de la tentative de Panenka de Chicharito

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : Samedi à Chicago, 20 h HE, ESPN +

Bien sûr, ils ont perdu à Columbus en milieu de semaine, mais ils ont eu le week-end de vacances à Miami. L’Inter est gagnant dans mon livre.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : Samedi chez Red Bulls, 18 h HE, ESPN +

Les Revs ont battu le NYCFC et fait match nul contre Chicago, mais feront l’objet d’une enquête après que Noel Buck, né en 2005, ait marqué un but. C’est une attaque contre moi, personnellement.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : Samedi contre Austin, 20 h HE, ESPN +

Donner une avance de deux buts à Orlando a tué leurs chances en séries éliminatoires, jusqu’à ce qu’un retour pour battre Houston les ravive. Cette équipe est épuisante.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : Samedi au Colorado, 21h30 HE, ESPN +

Ils ont perdu contre les Quakes et conservent leur place dans le dernier tiers de la ligue. Cela résume à peu près les Caps.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : Samedi à Houston, 20 h 30 HE, ESPN +

Est-ce que SKC… est bon ? D’accord, c’est peut-être un peu trop, mais même après avoir eu besoin d’un échec de Panenka pendant des siècles pour faire match nul à LA, il ne fait aucun doute qu’ils sont très compétitifs et après avoir passé la première moitié de la saison et la pire équipe incontestée de la ligue , qui pourrait les qualifier pour l’équipe de la seconde mi-temps.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : Mercredi contre Cincinnati, 20 h HE, ESPN +

Après avoir été fumés par DC et la Nouvelle-Angleterre, il est temps de l’appeler – les Pigeons sont parmi les pires équipes de la MLS, et ce qu’ils ont fait avant de perdre leur manager et MVP en titre ne peut pas nous faire prétendre ce que nous voyons la semaine dans , semaine, n’est pas vraiment qui ils sont maintenant.

jouer 0:39 Thomas McNamara but 66e minute New England Revolution 3-0 New York City FC

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : Samedi contre NYCFC, 13 h HE, ESPN +

Si Charlotte n’apprend rien d’autre dans leur saison inaugurale, c’est qu’il est difficile de gagner si on ne marque pas. Après un autre jeu blanc à Cincy, ils ont maintenant été tenus sans but dans plus d’un tiers de leurs matches.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : Samedi contre Toronto, 19 h 30 HE, ESPN +

Être invité à se rendre à Philadelphie et à Portland la même semaine est cruel. Le responsable de l’horaire devrait porter au moins un de ces six points perdus.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : Samedi contre Vancouver, 21 h 30 HE, ESPN +

Nous sommes en septembre et, après une défaite à Nashville et un match nul à DC, les Rapids n’ont remporté qu’un seul match à l’extérieur de la saison. À un moment donné, il est plus efficace de renoncer aux matchs à l’extérieur.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : Samedi à Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

La victoire sur les Caps (et vraiment toute la saison) sera oubliée, mais ce but vivra pour toujours grâce à Cade Cowell et Jackson Yueill.

jouer 0:54 Jeremy Ebobisse but 4e minute San Jose Earthquakes 1-0 Vancouver Whitecaps

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Samedi contre Miami, 20 h HE, ESPN +

Les Sloninas de Chicago ont travaillé dur pour des nuls sans but contre la Nouvelle-Angleterre et Columbus.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : Samedi contre Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Levez la bannière “Beat LAFC”, Dynamo.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : Samedi à Salt Lake, 21 h 30 HE, ESPN +

Une semaine sans défaite, et celle-ci n’est pas une blague. Ils ont battu le NYCFC et ont fait match nul contre le Colorado. Bon, peut-être une petite blague.