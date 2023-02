NYCFC en pourparlers pour prêter Ledezma de l’USMNT au PSV

Le temps de jeu de Richie Ledezma avec le PSV Eindhoven a été limité, en partie à cause d’une blessure. Joris Verwijst/Agence BSR/Getty Images

Le New York City FC est en pourparlers pour prêter l’international américain et milieu de terrain du PSV Eindhoven Richie Ledezma, a confirmé une source à ESPN.

Tom Bogert de MLSsoccer.com a été le premier à rapporter la nouvelle.

Ledezma, 22 ans, a signé avec le PSV du Real Salt Lake en décembre 2018, mais a été limité à 22 apparitions en équipe première depuis lors, en partie à cause d’une déchirure du LCA qu’il a subie en décembre 2020.

Le natif de Phoenix a partagé son temps entre les première et deuxième équipes du PSV cette saison. Il a fait six apparitions totalisant 403 minutes avec le PSV II, tout en faisant un total de 10 apparitions en championnat et en coupe avec la première équipe totalisant 263 minutes.

Au niveau international, Ledezma a fait une apparition pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, bien qu’il ait été une présence constante au niveau des jeunes, en compétition pour les États-Unis lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019. Il reste éligible pour représenter le Mexique.

Le NYCFC a besoin de renforts au milieu de terrain avec le départ de Nicolas Acevedo et Maxi Moralez depuis la fin de la saison dernière, bien que le club aurait ramené Santi Rodríguez sur un contrat permanent après avoir été prêté par l’équipe uruguayenne de Montevideo City Torque.