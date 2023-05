NYCFC dévoile des images du premier stade de football de New York

C’est ce que les fans du New York City FC pourraient appeler chez eux si les plans du club devenaient réalité. FC de New York

Le club de football de la Major League New York City FC a dévoilé des images de ses plans pour le tout premier stade de football de la ville, et elles ont l’air spectaculaires.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le NYCFC a obtenu l’autorisation de construire une nouvelle arène de 25 000 places à Willets Point, un quartier industriel du Queens juste à côté de Citi Field, domicile de l’équipe de baseball des Mets de New York. Le club espère que le projet de 780 millions de dollars sera achevé à temps pour que l’équipe en fasse sa maison pour la saison 2027 de la MLS.

Choix de l’éditeur

Le vainqueur de la Coupe MLS 2021 espère que le stade constituera un élément central de la revitalisation majeure de la zone qui a été annoncée par le maire de New York Eric Adams en novembre et, selon le club, sera le plus grand développement de logements 100% abordables de la ville pour 40 ans.

Les propositions comprennent des logements, des rues piétonnes, divers commerces de détail et de restauration, une école, un hôtel, plus de 40 000 pieds carrés d’espace public et le nouveau stade NYCFC avec un hall attenant, qui fournira un domicile permanent attendu depuis longtemps pour l’équipe.

Le NYCFC joue ses matchs à domicile au Yankee Stadium, la résidence éponyme de l’équipe de baseball des Yankees de New York, depuis 2015. Cependant, des conflits d’horaire ont souvent forcé l’équipe MLS à organiser des matchs dans le New Jersey et le Connecticut ces dernières années.

FC de New York

Le club, qui fait partie du City Football Group qui comprend 12 équipes dont Manchester City et Melbourne City, a exploré la possibilité de construire son propre stade à New York à plusieurs reprises dans le passé. Cependant, les plans proposés pour les sites du Queens et du sud du Bronx se sont avérés non viables. Mais maintenant, avec le feu vert du dernier projet, le club a partagé les rendus des architectes de l’arène, qui, espèrent-ils, fonctionneront comme une ressource communautaire les jours sans match.

FC de New York

Le club affirme que le stade a été conçu selon cinq principes fondamentaux : d’abord et avant tout, créer la meilleure expérience en direct possible pour les fans de football à New York. Il doit également représenter la ville de manière authentique, s’intégrer organiquement dans la communauté locale, être évolutif et construit de manière durable.

FC de New York

Les images représentent une zone moderne avec des stands de style « Kop » à un niveau sur trois côtés (avec des zones de sécurité désignées) et un grand stand exécutif à quatre niveaux de l’autre. Les célèbres cheminées du NYCFC s’élèveront du haut d’un stand, conçu pour les fans déployant de grandes bannières pour les écrans tifo.

FC de New York

Les vues extérieures du stade révèlent que l’entrée principale prendra la forme d’un « cube » géant illuminé à l’angle sud-ouest de la parcelle. La place projettera des images dynamiques les jours de match et servira de passerelle accueillante vers l’intérieur du terrain pour les fans.

L’emplacement spécifique du NYCFC Bowl au cœur d’un quartier urbain a été inspiré par plusieurs stades existants dans le monde, dont le Fulham’s Craven Cottage.